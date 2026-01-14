Donald Trump se pregătește să lanseze o operațiune militară împotriva regimului din Iran, estimează experții guvernamentali israelieni. Contactele Teheranului cu Steve Witkoff, reprezentantul SUA au fost suspendate.

Donald Trump vrea să atace Iranul

Iranul a avertizat statele din regiune că va lansa în cazul în care va fi atacat. O evaluare a experților israelieni arată că Donald Trump intenționează să intervină militar împotriva regimului de la Teheran. Experții israelieni nu sunt la curent și nu au putut estima momentul și amploarea acestei acțiuni.

Un oficial de la Tel Aviv a declarat sub protecția anonimatului că Teheranul a cerut aliaţilor SUA din regiune să împiedice Washingtonul să atace. Totodată, a precizat el, contactele directe dintre ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, şi trimisul special , au fost suspendate. Acest lucru reflectă existența unor tensiuni crescânde.

„Teheranul a informat ţările din regiune, de la Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite până la Turcia, că bazele americane din aceste ţări vor fi atacate”, a declarat oficialul.

O altă sursă israeliană a declarat că, marți seara, cabinetul de securitate al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a fost informat despre posibilitatea prăbuşirii regimului sau a intervenţiei SUA în Iran.

Casa Albă amenință cu represiuni dacă protestatarii vor fi executați

Într-un interviu acordat marţi , Donald Trump a amenințat că va lua măsuri foarte dure dacă Iranul va executa . Fără să dea detalii, el a spus că „vor urma niște lucruri”. În acest context, i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele şi să preia controlul asupra instituţiilor. El le-a transmis, la fel de misterios, că „ajutorul este pe drum”

Statele Unite au forţe cantonate în Orientul Mijlociu, în mai multe state, inclusiv în Bahrain, unde se află sediul Flotei a V-a a Marinei. De asemenea, o mare bază aeriană este găzduită în Qatar, la Al-Udeid. Aici este sediul avansat al Comandamentului Central al SUA.

Anul trecut, Iranul a lansat rachete asupra Al-Udeid, ca represalii pentru atacurile aeriene ale SUA asupra instalaţiilor sale nucleare.

Iranul rămâne în contact cu Turcia, Emiratele Arabe și Qatar

Mass-media de stat iraniană a relatat că şeful celui mai important organism de securitate al Iranului, Ali Larijani, a vorbit cu ministrul de externe al Qatarului. De asemenea, ministrul de externe Araqchi a vorbit cu omologii săi din Emiratele Arabe Unite şi Turcia. Toate aceste ţări sunt aliate ale SUA. Oficialii iranieni fac demersuri pentru ca aceste state să-l tempereze pe Donald Trump.

Araqchi i-a transmis omologului său din Emiratele Arabe, şeicul Abdullah bin Zayed, că „prevalează calmul”. El a subliniat, însă, că armata țării sale este decisă să apere suveranitatea şi securitatea de orice interferenţă străină, a relatat mass-media de stat.

Autorităţile iraniene au acuzat Statele Unite şi Israelul că au instigat la tulburări sociale. Regimul de la Teheran dă vina, pentru violenţe, pe indivizi pe care îi numesc terorişti şi care ar fi atacat forţele de securitate, moscheile şi proprietatea publică. Grupul pentru drepturile omului HRANA, a declarat că a verificat până în prezent moartea a 2.403 de protestatari. Organizația a raportat și 18.137 de arestări până în prezent.

Televiziunea de stat a anunţat că miercuri va avea loc la Teheran o procesiune funerară pentru peste 100 de civili şi membri ai forţelor de securitate ucişi în timpul tulburărilor. În timpul unei vizite la o închisoare din Teheran, unde sunt deţinuţi protestatarii arestaţi, preşedintele Curţii Supreme a Iranului a declarat că celeritatea în judecarea şi pedepsirea celor „care au decapitat sau ars oameni” este esenţială.