Acasa » Externe » Momentul în care Donald Trump i-a arătat degetul mijlociu unui muncitor. De ce s-a supărat președintele SUA

Ana Maria
14 ian. 2026, 11:59
Donald Trump Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. De ce a i-a arătat Donald Trump degetul mijlociu acelui muncitor
  2. Cum au reacționat ceilalți angajați ai Ford

Imaginile controversate în care președintele american Donald Trump îi arată degetul mijlociu unui muncitor de la fabrica Ford din Detroit au fost făcute publice de presa din Statele Unite. Casa Albă nu a pus la îndoială autenticitatea înregistrării video.

Filmarea, difuzată de site-ul TMZ, îl surprinde pe Donald Trump în timpul unei vizite la o fabrică a celebrului constructor auto. În timp ce se plimba pe o pasarelă, președintele SUA i-a arătat degetul mijlociu unui angajat, moment ce a atras atenția publicului.

De ce a i-a arătat Donald Trump degetul mijlociu acelui muncitor

Conform surselor, gestul lui Trump a fost o reacție la cuvintele pe care un muncitor le-ar fi strigat către el. Acesta l-a numit „protectorul pedofilului”, făcând o aluzie probabilă la scandalul controversat legat de Jeffrey Epstein, infractor sexual în jurul căruia a fost implicat și numele președintelui, potrivit site-ului american.

Reprezentantul Casei Albe a oferit o reacție clară în acest context. Steven Cheung, directorul comunicării, a spus într-un comunicat pentru AFP: „Un ţicnit urla sălbatic insulte, într-un acces de turbare, iar preşedintele i-a răspuns într-un mod întru totul adecvat şi lipsit de ambiguitate”.

Cum au reacționat ceilalți angajați ai Ford

Pe durata vizitei, Donald Trump a fost întâmpinat cu aplauze și saluturi de alți muncitori de la Ford, care au profitat de ocazie să facă fotografii și să strângă mâna președintelui.

Într-un interviu ulterior pentru presă, președintele executiv al Ford, Bill Ford, a calificat incidentul drept „regretabil” și a mărturisit că a fost jenat de moment.

El a nuanțat, însă, situația: „Au fost şase secunde dintr-un tur de o oră. Şi turul a mers grozav. Cred că i-a plăcut foarte mult şi nouă la fel”, a spus Bill Ford.

Potrivit agenției Reuters, Donald Trump a folosit în mod repetat un limbaj vulgar în locuri publice, adesea ca răspuns la critici sau confruntări, pentru a-și întări poziția.

