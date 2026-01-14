Un caz neobișnuit de fraudă din Spania a ajuns în atenția opiniei publice, după ce un transport uriaș de ciocolată a fost deturnat și vândut la un preț derizoriu. Justiția spaniolă a stabilit pedepse cu închisoarea pentru șoferul implicat și pentru cumpărătorul mărfii, considerând faptele extrem de grave.

Cum a ajuns un transport de ciocolată să dispară pe traseu

Potrivit instanței, faptele s-au petrecut la începutul anului 2021, la scurt timp după ce șoferul fusese angajat de o firmă de transport. Acesta a primit un camion și a ajuns la Zaragoza, unde a încărcat 12.500 de kilograme de ciocolată și alte produse aparținând unei companii specializate, potrivit publicației .

Marfa trebuia livrată pe 4 februarie către un centru logistic din Elche, însă transportul nu a mai ajuns niciodată la destinația stabilită. Șoferul a decis să încalce obligațiile contractuale și să transforme încărcătura într-o sursă rapidă de bani, ignorând complet consecințele legale.

Conform documentelor judiciare, șoferul l-a contactat telefonic pe un om de afaceri din Alicante, cu care nu mai avusese relații anterioare. Cei doi au ajuns rapid la o înțelegere, iar întreaga încărcătură a fost vândută pentru suma de numai 1.200 de euro.

Instanța a subliniat că prețul plătit era „semnificativ mai mică” decât valoarea reală a produselor, evaluată la peste 113.000 de euro. Plata a fost făcută în numerar, fără factură sau documente, iar cumpărătorul nu a verificat proveniența legală a bunurilor.

Unde a ajuns ciocolata și ce s-a întâmplat cu camionul

Cele 12,5 tone de au fost descărcate într-un depozit din Alicante, aparținând firmei cumpărătorului, care avea să fie ulterior condamnat. Separat, șoferul a vândut și paleții utilizați la transport, obținând încă 158 de euro de la o companie din Valencia.

După descărcarea mărfii, a fost abandonat gol în localitatea Cox, fiind recuperat ulterior de autorități, relatează Adevărul. Poliția Națională a intervenit în urma unei plângeri depuse de compania păgubită, reușind să identifice rapid traseul ilegal al transportului.

Ce au susținut inculpații în fața instanței

În timpul procesului, șoferul a recunoscut că și-a însușit transportul și că a inițiat contactul cu cel de-al doilea inculpat. La rândul său, omul de afaceri a declarat că a crezut că marfa aparținea șoferului și că prețul scăzut era justificat de caracterul perisabil al produselor.

Acuzarea a respins însă aceste explicații, arătând că inculpatul era conștient de „probabilitatea ridicată” ca marfa să provină dintr-o sursă ilegală. Instanța a decis condamnarea șoferului la un an de închisoare, iar a cumpărătorului la șase luni, stabilind recuperarea prejudiciului.