Newsweek: Dilema lui Trump. De ce SUA nu pot bombarda Teheranul până devine o democrație. Lecția Venezuela nu se aplică

Ana Beatrice
14 ian. 2026, 16:00
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Donald Trump intensifică amenințările la adresa Iranului, pe fondul represiunii sângeroase împotriva protestatarilor. Totuși, experții avertizează că o intervenție militară directă ar fi extrem de riscantă și nu poate replica „modelul” aplicat în Venezuela.

Președintele SUA, Donald Trump, pare să se afle în fața celei mai dificile decizii de politică externă a mandatului său: dacă să deschidă sau nu un nou capitol în relațiile extrem de tensionate dintre Statele Unite și Iran, respectiv cel al unei intervenții militare directe, notează CNN.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

