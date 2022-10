Analist militar: Un tren care ar putea transporta arme nucleare, circulă prin centrul Rusiei (VIDEO)

O nouă ipoteză îngrijorătoare i-a pus pe jar pe analiștii militari. Potrivit unui analist militar polonez independent, un tren care se deplasează aparent prin centrul Rusiei, încărcat cu camioane, ar aparține de fapt celei de-a 12-a direcții principale a forțelor armate ruse, care este implicată în depozitarea, transportul, întreținerea și eliberarea de arme nucleare, scrie .

Analistul Konrad Muzyka a declarat într-un mesaj pe Twitter că mișcarea trenului nu înseamnă neapărat că se fac pregătiri pentru utilizarea nucleară.

El a spus că ar putea fi doar mai multe semnalizări, sau ar putea fi vorba de antrenamente sau de manevre de război obișnuite.

Pe de altă parte, analiștii de imagine de la Middlebury Institute of International Studies din Monterey, au studiat filmulețul pe care Muzyka l-a redistribuit ca sursă și nu au putut găsi detalii de identificare.

„Da, cea de-a 12-a direcție principală are astfel de camioane, dar la fel și orice altă unitate militară”, a declarat Jeffrey Lewis, expert în domeniul nuclear la acest institut.

This „another train with military equipment” is actually carrying kit belonging to the 12th Main Directorate of the Russian MoD. The directorate is responsible for nuclear munitions, their storage, maintenance, transport, and issuance to units. 1/

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka)