Analiză CNN: Vladimir Putin revine pe scena mondială la summitul BRICS. Ar putea fi un semnal că Rusia nu este singură

Când va intra în summitul online BRICS pe care îl găzduiește joi Beijingul, va fi pentru prima oară când președintele rus Vladimir Putin va participa la un forum cu lideri de economii majore de la începutul invaziei în Ucraina, relatează într-o analiză.

Ar putea fi un semnal că Rusia nu este singură, spune CNN

Pentru liderul rus, evenimentul ar putea să creioneze o imaginie binevenită – chipul său pe ecran alături de liderii celorlalte țări care formează acronimul grupului, Xi Jinping al Chinei, Narendra Modi al Indiei, Jair Bolsonaro al Braziliei și Cyril Ramaphosa al Africii de Sud, un semnal că Rusia, deși lovită de sancțiuni, nu este singură.

Mesajul ar putea să aibă și mai multă rezonanță, având în vedere că regimurile din China și Rusia declarau în contextul invaziei că relația lor bilaterală nu cunoaște „nicio limită”, iar liderii din BRICS au evitat să condamne explicit Moscova, deși au multiple motive să nu lăse impresia că îi susțin acțiunile și să nu intre în conflict cu prietenii occidentali.

La nivel de substrat, invazia lui Vladimir Putin tinde să complice BRICS, un grup alcătuit din economii emergente majore care datează de mai bine de un deceniu și care este deja marcat de neîncredere între membri și de divergențe ideologice.

Pe de altă parte, spun unii experți, decizia grupului de a merge înainte cu a 14-a ediție a summitului anual reflectă o viziune a țărilor BRICS în ceea ce privește ordinea globală și, prin extensie, în ceea ce privește situația din Ucraina, o viziune care se delimitează de Occident.

„Vorbim despre niște economii majore ale căror conduceri sunt dispuse să fie văzute cu Putin, chiar dacă este vorba doar despre o platformă virtuală. Faptul că Putin este binevenit, nu este un paria, nu este îndepărtat – iar asta este o întâlnire normală, care a avut loc în fiecare an și care are loc în continuare – este un mare plus pentru Putin”, consideră Sushant Singh, de la Centrul de Cercetare Politică de la New Delhi.