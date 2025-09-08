Anestezistul care a cutremurat întreaga țara. Ce le făcea pacienților săi? Secretul a ieșit la iveală

Frédéric Péchier, un fost medic anestezist din orașul Besançon, estul Franței, a ajuns în fața instanței, acuzat că ar fi otrăvit intenționat 30 de pacienți între anii 2008 și 2017. Dintre aceștia, 12 și-au pierdut viața.

Considerat un profesionist talentat de colegii săi, medicul a fost plasat sub control judiciar și așteaptă verdictul după un proces ce va dura peste trei luni. În dosar sunt implicate peste 150 de părți civile, printre care se numără presupusele victime și familiile acestora.

Cum au apărut primele suspiciuni

Primele semne de întrebare au apărut în ianuarie 2017, atunci când Sandra Simard, o pacientă de 36 de ani, a suferit un stop cardiac în timpul unei operații la coloană. Ea a supraviețuit, însă analizele au indicat un nivel de potasiu de o sută de ori mai mare decât cel admis.

La scurt timp, un alt pacient, în vârstă de 70 de ani, a intrat în stare critică după ce ar fi primit medicamente intravenoase modificate.

Ce cazuri au șocat opinia publică

Anchetatorii au extins investigațiile asupra altor episoade suspecte petrecute între 2008 și 2017, vizând pacienți cu vârste cuprinse între 4 și 89 de ani.

Un caz cutremurător este cel al lui Damien Iehlen, decedat în 2008 după o simplă operație la rinichi. Analizele au arătat că acesta primise o doză letală de lidocaină.

„E cutremurător, familia mea a fost distrusă. E greu de imaginat că astfel de lucruri s-au putut întâmpla timp de atâția ani”, a declarat fiica acestuia, Amandine.

Care este apărarea medicului

Pe toată durata anchetei și în timpul procesului, medicul Frédéric Péchier și-a susținut nevinovăția.

„Nu există nicio dovadă a unei otrăviri”, a spus acesta în fața magistraților.

În schimb, procurorii îl acuză că ar fi manipulat intenționat medicamentele pentru a provoca stopuri cardiace, ca formă de răzbunare împotriva colegilor săi.

Ce pedeapsă riscă dacă va fi găsit vinovat

Dacă acuzațiile se confirmă, Péchier riscă pedeapsa maximă prevăzută de lege în Franța: închisoare pe viață.

Procesul său este unul dintre cele mai mediatizate cazuri de malpraxis și crimă din sistemul medical francez, atrăgând atenția publicului prin numărul mare de victime și prin modul în care ar fi fost comise faptele.