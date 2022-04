Apelul unui veteran american care luptă alături de ucraineni:„Dați-ne dracului niște arme, vă rog. Nu vom câștiga cu arme de doi lei”

Un veteran american care luptă în Ucraina contra trupelor armatei lui Vladimir Putin, a făcut un și muniție.

Americanul că este livrat de țările occidentale în Ucraina.

„Acesta este un adevărat apel pentru ajutor”, spune James Vasquez într-un clip video postat pe Twitter în care își prezintă arma AK-47 primită, la care a adăugat îmbunătățiri cumpărate de el, precum sistem optic și amortizor.

„Guvernul Ucrainei nu mi-a furnizat decât arma simplă. Intru în luptă doar cu astea: trei încărcătoare și o grenadă. Se așteaptă să intru în luptă doar cu aceste rahaturi. Nu știu unde sunt toate aceste arme car ar trebui să vină. Nu am văzut niciun M 16 sau M4. Nu am văzut nimic din ce aș putea cu adevărat să folosesc, pe care să mă bazez. Vă rog dracului să ajutați și să încetați să spuneți că trimiteți chestii și să le trimiteți cu adevărat”, transmite veteranul american.

