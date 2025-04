Aproape 50.000 € pierduți, după ce furgoneta unui șofer a rămas blocată într-o parcare, timp de 2 ani

Un susține că a pierdut aproape 50.000 de euro după ce sa a rămas blocată într-o , timp de peste doi ani, scrie .

Ce s-a întâmplat

Șoferul este Mark Lucas, în vârstă de 48 de ani. El spune că și-a lăsat furgoneta Vauxhall Vivaro într-o parcare mecanizată din zona Rathbone Square, Londra, în decembrie 2022, în timp ce lucra la amenajarea unei case din apropiere, relatează The Telegraph, citat de Observator.

„Am fost invitați de șeful recepției să folosim sistemul subteran de parcare automată. Am descărcat uneltele, am lăsat cheia și am început lucrul. Seara, când am vrut să recuperăm furgoneta, ni s-a spus că platforma s-a defectat”, a povestit bărbatul.

Șoferului i s-a promis că problema va fi rezolvată după weekend, însă acest lucru nu s-a întâmplat. În ianuarie 2023, i s-a transmis prin e-mail că reparația ar dura aproximativ 40 de săptămâni. Un an mai târziu, termenul a fost amânat din nou, până cel puțin în mai 2024.

Între timp, rămas fără furgoneta lui, bărbatul a fost nevoit să închirieze o altă furgonetă. El a plătit în jur de 800 de lire pe lună.

„Am avut parte de o frustrare imensă. Afacerea noastră a stagnat pentru că nu ne mai permitem să investim nimic în ea. Tot ce îmi doresc este să fiu despăgubit și să încheiem acest capitol. Nu putem merge mai departe fără acea furgonetă”, a spus Mark.

În total, el spune că întregul incident l-a costat în jur de 43.000 de lire, echivalentul a aproape 50.000 de euro. În această sumă sunt incluse următoarele: închirierea, onorariile avocaților și deprecierea autovehiculului.