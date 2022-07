Arma neobișnuită prezentată de soldații ucraineni. Cum arată pe câmpul de luptă (VIDEO)

Soldații ucraineni au început să folosească în războiul din Ucraina una dintre armele mai neobișnuite pe care le folosesc împotriva invadatorilor ruși. Este vorba despre un ATV pe care a fost montată o mitralieră PKM 7.62x54R și un vehicul blindat de patrulare Vector Pinzgauer 718 6×6, potrivit filmărilor publicate de armata ucraineană.

Numite oficial 6×6 Vector PPV (Protected Patrol Vehicle), blindatele Pinzgauer 718 sunt vehicule multirol ce pot fi folosite pentru misiuni de patrulare sau recunoaștere.

Modelul 718 este o versiune blindată a vehiculelor Pinzgauer produse de către BAE Systems, cea mai mare companie europeană din industria apărării.

Se crede că, datorită blindajului său,Pinzgauer 718 beneficiază de protecția maximă disponibilă pentru un vehicul din această clasă.

Militarii ucraineni au distribuit ulterior înregistrări video cu folosirea acestora.

