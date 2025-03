Armand Goșu: Temerea mea e că Trump nu are niciun plan. El are numai sentimente, care-s teribil de puternice, și politica lui se definește în funcție de umorile personajului

Istoricul Armand Goșu, specialist în spațiul ex-sovietic, crede că președintele american Donald Tump n-are nicio țintă și niciun plan și acționează strict în baza sentimentelor sale, sentimente care sunt extrem de puternice. Goșu a mai afirmat că Trump e ostil Ucrainei și evident pro-Rusia.

Goșu: Trump e asumat pro-Rusia

„Noua administrația americană președintelui Zelenski și ostilă Ucrainei în general, prin declarațiile, nu doar cele pe care le-a făcut Trump după ce a luat în primire acest mandat, ci și din timpul campaniei electorale. Cam toate au fost declarații ostile, agresive împotriva lui Zelenski. Deci concluzia se impune, clar este antiucrainean . Dacă vă uitați la toate mențiunile, cel puțin pe ultimele 10 zile, toate referirile la Putin și la ruși sunt pozitive”, a declarat Armand Goșu, pentru

Goșu, despre stilul de conducere a lui Trump

Istoricul a mai afirmat că Donald Trump e mult mai puternic acum decât a fost în primul mandat deoarece de data aceasta, prin oamenii săi, controlează Congresul, Curtea Supremă și o bună parte din rețelele sociale: „Deci pur și simplu el este ca un uragan care s-a năpustit asupra Statelor Unite”.

Întrebat dacă Trump are o țintă, Goșu a răspuns: „E greu de spus că el are o țintă. Eu nu cred că are nicio țintă. Temerea mea e că nu are niciun plan. El are numai sentimente, care-s foarte puternice, emoții care sunt teribil de puternice. Urăște sau îndrăgește anumite personaje, iar politica lui se definește în funcție de umorile personajului”.