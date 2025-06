Armata iraniană, decapitată în urma atacului israelian. Generali de rang înalt și oameni de știință asociați cu programul nuclear au fost uciși / Operațiuni de sabotaj asupra siturilor strategice (VIDEO)

Israelul a lansat vineri atacuri la scară largă împotriva Iranului, susținând că a vizat instalații nucleare, fabrici de rachete balistice și comandanți militari și că acesta a fost începutul unei operațiuni prelungite pentru a împiedica Teheranul să construiască o armă atomică.

Iranul a lansat aproximativ 100 de drone către teritoriul israelian ca represalii, pe care Israelul lucrează la interceptarea lor, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, potrivit .

Mass-media și martorii iranieni au raportat explozii, inclusiv la principala instalație de îmbogățire a uraniului din țară, la Natanz, în timp ce Israelul a declarat stare de urgență în așteptarea unor atacuri de represalii cu rachete și drone.

Corpul de elită al Gărzilor Revoluționare din Iran a declarat că comandantul său principal, Hossein Salami, a fost ucis, iar mass-media de stat a relatat că sediul unității din Teheran a fost lovit. Mai mulți copii au fost uciși într-un atac asupra unei zone rezidențiale din capitală, a precizat acesta.

Israelul poate confirma acum că șeful de stat major al Forțelor Armate Iraniene, comandantul Gărzilor Revoluționare și comandantul Comandamentului de Urgență al Iranului au fost uciși în atacurile din Iran, a declarat Benjamin Netanyahu într-un briefing online.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat într-un comunicat că Israelul și-a „dezlănțuit mâna rea ​​și sângeroasă” într-o crimă împotriva Iranului și că va primi „o soartă amară”.

New video shows the damage done by the Israeli airstrikes against the Iranian ballistic missile site near Tabriz

— Fahima Beg (@FahimaBeg)