Arnold Schwarzenegger, pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu celebrul actor

Arnold Schwarzenegger a dezvăluit recent că săptămâna trecută i-a fost montat un stimulator cardiac. Acesta suferise anterior trei operații pe cord deschis. În vârstă de 76 de ani, actorul a spus că acum are în el o „parte de mașină” la fel ca personajul său Terminator.

Arnold Schwarzenegger, intervenție chirurgicală. Actorului i s-a montat un stimulator cardiac

Actorul a dezvăluit că a suferit o intervenție chirurgicală în cadrul podcastului „Arnold’s Pump Club”.

„Lunea trecută am fost operat, pentru a deveni un pic mai mult o mașină: Mi-am pus un stimulator cardiac. Trebuie să vă spun, doar faptul că vă spun acest lucru vouă, tuturor, contravine atât de mult educației mele din Austria, unde nimeni – niciodată – nu vorbea despre probleme medicale. Tot ceea ce avea legătură cu sănătatea era ținut pentru tine. Dar am primit atât de multe mesaje și e-mailuri de la persoane care s-au născut cu o valvă aortică bicuspidă, ca și mine, spunându-mi că vorbind despre operațiile mele de înlocuire a valvei le-a dat curaj și speranță pentru a se confrunta cu ale lor.

Deci, din moment ce știu că – dacă mă împotrivesc instinctului meu secretos și sunt transparent – îi ajut pe oameni, ce altă opțiune am?”, a mărturisit actorul.

, Arnold Schwarzenegger susține că se simte foarte bine și a mulțumit echipei sale de la Clinica Cleveland.

„În primul rând, vreau să știți că mă simt foarte bine! Am fost operat luni, iar vineri eram deja la un mare eveniment ecologic cu prietena mea și colega mea de breaslă Jane Fonda. Apropo, când vorbim despre exercițiile fizice ca fiind singura pastilă magică pentru a încetini îmbătrânirea, uitați-vă la Jane. Este cu zece ani mai în vârstă decât mine, împlinind 87 de ani anul acesta! Nimeni nu ar fi crezut vreodată că am început săptămâna cu o operație. Vreau să mulțumesc întregii mele echipe de la Clinica Cleveland. Toți medicii și asistentele au avut o grijă extraordinară de mine și au făcut ca operația să fie cât mai puțin dureroasă posibil”, a mai spus Arnold Schwarzenegger, potrivit .

Ce spune celebrul actor despre intervenția chirurgicală suferită

Arnold Schwarzenegger a mărturisit că avea nevoie de această operație, pentru că o parte din țesutul cicatricial de la operația anterioară îi făcuse ca bătăile inimii să fie neregulate.

„De asemenea, mi-au spus că era timpul să trec prin această operație, deoarece o parte din țesutul cicatricial de la operația anterioară îmi făcuse ca bătăile inimii să fie neregulate. A fost așa timp de câțiva ani, așa că am păstrat legătura cu echipa mea medicală și am venit în persoană cel puțin o dată pe an pentru a face un control complet și a vedea cum e inima. Asta e viața cu o problemă genetică a inimii. Dar n-o să mă auziți plângându-mă”, a adăugat actorul.