Un atac american a fost lansat împotriva militanţilor grupării Stat Islamic în nord-vestul Nigeriei, la cererea . Loviturile armatei SUA au vizat o grupare care persecuta și răpea creștinii din regiune.

Atac american împotriva Stat Islamic

Donald Trump a transmis un mesaj pe platforma sa de socializare, anunțând că au fost lovite mai multe ținte ale grupării Stat Islamic. Un atac american a vizat militanții grupării teroriste care acționează în nord-vestul Nigeriei, informează Reuters. Acțiunea a avut loc la solicitarea guvernului nigerian, conform lui Trump.

„În această seară, la indicaţia mea în calitate de comandant suprem, Statele Unite au lansat un atac puternic şi letal împotriva Gunoaielor Teroriste din ISIS din nord-vestul Nigeriei, care au vizat şi ucis cu brutalitate, în principal, creştini nevinovaţi, la niveluri nemaivăzute de mulţi ani şi chiar de Secole!”, a scris Donadl Trump într-o postare pe reţeaua sa Truth Social.

Comandamentul African al armatei americane a confirmat că au fost lovite ținte din statul Sokoto, în coordonare cu autorităţile nigeriene. În cadrul operațiunii au fost uciși numeroşi militanţi din . Anterior, comandamentul a transmis pe platforma X, că atacul a fost „efectuat la cererea autorităţilor nigeriene”. Ulterior, declarația a fost scoasă.

Donald Trump a început, la sfârşitul lunii octombrie, să avertizeze că creştinismul se confruntă cu o în Nigeria. El a amenințat că va interveni militar în ţara vest-africană, apreciind că autoritățile nigeriene nu pot opri violenţa care vizează comunităţile creştine.

Trump s-a lăudat cu operațiunea la petrecerea de Crăciun

a anunţat că a ordonat un atac american asupra nord-vestului Nigeriei chiar în ziua de Crăciun. El a făcut acest anunț în timp ce se afla la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, în Florida. Aici șeful de la Casa Albă își petrece sărbătorile.

Armata americană a lansat săptămâna trecută atacuri separate la scară largă împotriva a zeci de ţinte ale grupării Statul Islamic în Siria. Aceste operațiuni au avut loc după ce Trump a promis că va riposta în urma unui presupus atac ISIS asupra personalului american din ţară

Operațiunea a fost pregătită din noiembrie

Acest atac american asupra pozițiilor organizației Stat Islamic vine după mai multe acțiuni de recunoaștere și culegere de informații. Potrivit Reuters, în ultimele săptămâni, la finalul lunii noiembrie, armata SUA a efectuat mai multe zboruri de recunoaștere și culegere de informații deasupra unei importante părți a Nigeriei.

Ministerul de Externe al Nigeriei a declarat că operațiunea a fost rezultatul cooperării forțelor sale militare cu Statele Unite. Această cooperare implică schimburi de informaţii şi coordonarea strategică pentru a viza grupările militante.

„Acest lucru a dus la lovituri precise asupra ţintelor teroriste din Nigeria prin atacuri aeriene în nord-vest”, au transmis oficialii nigerieni, într-o postare pe X.

Un oficial american al apărării a declarat că atacul a vizat mai mulţi militanţi din tabere ISIS cunoscute. Un videoclip postat de Pentagon a arătat cel puţin un proiectil lansat de pe o navă de război.

. “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar)

Acest atac american va fi urmat și de altele

Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a mulţumit guvernului nigerian pentru sprijinul şi cooperarea sa. El a adăugat că acest atac american împotriva pozițiilor ISIS nu este singular.

„Mai urmează şi altele…”, a transmis șeful Pentagonului

Guvernul nigerian a declarat că grupările armate teroristi vizează atât musulmanii, cât şi creştinii din zonă. Afirmațiile SUA, conform cărora doar creștinii se confruntă cu persecuţii nu oglindesc situaţia complexă de securitate şi ignoră eforturile de protejare a libertăţii religioase. Executivul nigerian a fost de acord să colaboreze cu SUA pentru a-şi consolida forţele împotriva grupărilor militante.

În Nigeria, populația este împărţită între musulmani, care trăiesc în principal în nord, şi creştini, care trăiesc în sud. Poliţia a declarat joi mai devreme că un presupus atentator sinucigaş a ucis cel puţin cinci persoane şi a rănit 35 la o moschee din nord-estul Nigeriei. Aceasta este o altă regiune afectată de insurgenţi islamişti.