Douăzeci și opt de persoane, inclusiv femei și copii, au fost răpite duminică seara de bărbați înarmați în centrul Nigeriei, în timp ce se deplasau către o musulmană, potrivit unui raport de securitate consultat de AFP.

Răpire în apropierea satului Zak

Potrivit raportului de securitate pregătit pentru Organizația Națiunilor Unite, incidentul a avut loc în seara zilei de 21 decembrie, în apropierea satului Zak, din statul Plateau. Grupul se deplasa către o adunare religioasă organizată cu ocazia Mawlid, sărbătoarea care marchează nașterea profetului Mahomed, conform Agerpres.

„În seara zilei de 21 decembrie, bărbați înarmați au răpit 28 de persoane, inclusiv femei și copii, în timp ce călătoreau la o adunare pentru Mawlid”, se arată în documentul citat.

Conform raportului, vehiculul în care se aflau victimele a fost „interceptat” de atacatori. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și pentru a identifica autorii răpirii.

Incidentul, în contextul altor răpiri recente

Răpirea a avut loc în aceeași zi în care 130 de elevi au fost eliberați, aceștia fiind ultimii dintr-un grup de 250 de copii răpiți cu aproximativ o lună în urmă dintr-o școală catolică din nordul Nigeriei.

Nigeria, cea mai populată țară din Africa, cu aproximativ 230 de milioane de locuitori, se confruntă, din luna noiembrie, cu o recrudescență a atacurilor și a incidentelor de securitate, în special în regiunile centrale și nordice ale țării.

Controverse privind natura violențelor

Președintele american Donald Trump a vorbit în trecut despre o persecuție țintită a creștinilor din Nigeria de către „teroriști islamiști”, afirmație respinsă de autoritățile de la Abuja. Guvernul nigerian, precum și analiști independenți, refuză să califice violențele drept persecuție religioasă.

Această interpretare este contestată și considerată un argument folosit de dreapta creștină din Statele Unite și Europa, dar și de separatiști nigerieni care își mențin influența în cercurile politice de la Washington.

Răpirile, o problemă de securitate majoră

Nigeria se confruntă cu multiple amenințări la adresa securității, de la grupări jihadiste active în nord-est, până la bande criminale de drept comun în nord-vestul țării. Organizația Națiunilor Unite a avertizat asupra unei „recrudescențe a răpirilor în masă”, care implică frecvent sute de elevi.

De-a lungul ultimilor ani, au fost raportate și răpiri din lăcașuri de cult, în incidente separate.

Una dintre primele răpiri în masă care a atras atenția comunității internaționale a avut loc în 2014, când aproape 300 de fete au fost răpite din internatul lor din orașul Chibok, în nord-estul Nigeriei, de către gruparea jihadistă Boko Haram.