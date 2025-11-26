UPDATE: Noi date arată că doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Ei au fost transportați la spital cu un elicopter. Starea lor nu este cunoscută. Forțele de ordine au reținut un suspect. Poliția Metropolitană a sfătuit oamenii să evite zona. Amintim că acest atac armat a avut loc în apropiere de Casa Albă.

„Casa Albă e la curent cu această situație tragică și o monitorizează. Președintele a fost informat”, a declarat Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

Sute de membri ai Gărzii Naționale se află în Washington de câteva luni, ca parte a campaniei lui Donald Trump de combatere a criminalității.

Trump nu se află la Washington, ci la reședința sa, Mar-a-Lago, scrie .

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un atac armat a avut loc în Washington, în apropiere de Casa Albă. Trei membri din Garda Națională au fost împușcați, arată primele informații citate de B1 TV. Forțele de ordine au fost mobilizate în zonă. De asemenea, a fost decretat lockdown. Departamentul de Poliție din Washington DC a postat în online mai multe avertismente.