Jaf spectaculos la o bancă din Napoli, ca în „La Casa de Papel”, cu pistoale de jucărie. Hoții au luat ostatici, au golit seifurile și au dispărut printr-un tunel. Ce spun martorii

Ana Maria
17 apr. 2026, 19:39
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Guillermo Gutierrez Carrascal
Cuprins
  1. Jaf spectaculos în Napoli: Cum s-a desfășurat totul și câți ostatici au fost implicați
  2. Jaf spectaculos în Napoli: Ce au observat martorii la atacatori
  3. Jaf spectaculos în Napoli: De ce au întârziat forțele speciale
  4. Cum au reușit hoții să dispară fără urmă

Jaf spectaculos în Napoli, inspirat din celebrul serial „La Casa de Papel”. Hoții au luat 25 de ostatici, au golit casete de valori și au fugit printr-un tunel. 

Un jaf ca desprins din celebrul serial La Casa de Papel a avut loc la o bancă din Napoli, unde mai mulți indivizi mascați au pus la cale o operațiune bine organizată. Folosind măști cu fețele unor actori cunoscuți și pistoale de jucărie, aceștia au reușit să ia ostatici și să golească mai multe casete de valori, apoi au dispărut fără urmă.

Jaf spectaculos în Napoli: Cum s-a desfășurat totul și câți ostatici au fost implicați

Incidentul a avut loc la Banca Agricolă de Credit din Napoli, în jurul orei 12:45. În interior se aflau 25 de persoane, clienți și angajați, care au fost ținute captive de atacatori timp de aproximativ o oră.

Martorii povestesc că întreaga scenă a fost șocantă, dar în același timp greu de crezut, fiind comparată cu o producție cinematografică.

„Am văzut o scenă de jaf în direct. Nu mai văzusem niciodată. Am văzut aşa ceva doar în filme. Şi filmul e una, realitatea e alta.”

Întrebat despre numărul atacatorilor, același martor a precizat: „Erau două sau trei persoane.”

Jaf spectaculos în Napoli: Ce au observat martorii la atacatori

Cei implicați în jaf purtau măști cu luptătorul The Rock și salopete albastre, asemănătoare celor purtate de muncitori, informează fanpage.it. Potrivit declarațiilor oferite anchetatorilor, comportamentul acestora nu a fost agresiv, ceea ce a contribuit la evitarea unor incidente grave în timpul jafului.

În timpul intervenției, ostaticii au încercat să comunice cu exteriorul, afișând mesaje scrise pe hârtii lipite de geamuri.

Jaf spectaculos în Napoli: De ce au întârziat forțele speciale

După eliberarea ostaticilor, hoții au rămas în interiorul băncii, în timp ce carabinierii au securizat zona și au așteptat sosirea trupelor de elită. La fața locului s-au adunat rude, jurnaliști și numeroși curioși.

Abia după aproximativ patru ore, două dube cu forțe speciale au ajuns la bancă pentru a interveni.

Cum au reușit hoții să dispară fără urmă

Momentul intervenției a scos la iveală un detaliu surprinzător, clădirea era deja goală. Hoții au reușit să fugă înainte de sosirea forțelor speciale. Anchetatorii au descoperit un tunel săpat sub podeaua băncii, care ducea spre sistemul de canalizare. Se presupune că aceasta ar fi fost ruta de evacuare a atacatorilor, potrivit Antena 3 CNN.

În interior au fost găsite două pistoale de jucărie și numeroase casete de valori golite. Din cauza acestui fapt, autoritățile nu pot estima, deocamdată, prejudiciul total.

Autoritățile italiene încearcă acum să stabilească exact modul în care a fost planificată operațiunea și cine sunt autorii. Modul de acțiune, inspirat evident din scenarii cinematografice, ridică semne de întrebare privind nivelul de organizare al grupării.

