Atac armat în centrul orașului Tel Avivului: Două persoane au fost ucise, alte opt grav rănite

Joi seară, , soldat cu cel puţin doi morţi şi opt răniţi. Martorii de la faţa locului au raportat scene de haos. Mai multe împuşcături s-au auzit în centrul metropolei Tel Aviv.

În ultima lună, atacul din centrul Tel Avivului este cel mai recent din mai multe agresiuni în care au fost ucise 13 persoane, potrivit .

Persoanele de la fața locului au raportat scene de haos şi împuşcături pe strada Dizengoff. Mai multe înregistrări postate pe reţelele de socializare în clipa când are loc atacul.

Potrivit declaraţiilor unui oficial al unui spital israelian, cel puţin două persoane au fost ucise. Serviciul de Ambulanţă Magen David Adom a transmis că au fost transportate la spital cel puţin şase persoane în stare gravă şi alte două persoane sunt rănite dar în stare stabilă, potrivit Libertatea.ro.

„Este o atmosferă de război, soldaţi şi poliţie peste tot… au percheziţionat restaurantul, oamenii plâng şi aleargă în toate direcţiile”, a declarat Binyamin Blum, un martor care lucrează la un restaurant din apropiere.

Wild scene in Tel Aviv shows police officers as well as civilians running with their guns drawn, as one of the terrorists is still on the loose.

