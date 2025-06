Moment jenant pentru Keir Starmer, la G7. Prim-ministrul britanic l-a confundat pe președintele sud-coreean cu interpretul său 

O scenă surprinzătoare a avut loc în timpul summitului G7: Prim-ministrul britanic Keir Starmer l-a confundat pe președintele sud-coreean Lee Jae-myung cu interpretul său, potrivit

Un moment jenant pentru prim-ministrul britanic Keir Starmer, care l-a confundat pe interpretul sud-coreean cu președintele Coreei de Sud.

În timpul summitului G7 din 17 iunie, de la Kananaskis, Canada, prim-ministrul s-a grăbit să-l salute pe cel pe care îl credea a fi Lee Jae-myung în timpul unei întâlniri oficiale. Consilierii noului președinte au subliniat rapid că sud-coreeanul se afla la câțiva metri distanță, lângă steagurile celor două țări.

Recent ales pe 4 iunie, Lee Jae-myung a participat la primul său summit G7, între 15 și 17 iunie 2025.

Aceasta a fost o provocare majoră pentru democrat, care dorește să restabilească imaginea Coreei de Sud după șase luni de haos politic.

Prezența sa i-a permis, de asemenea, să abordeze o provocare economică semnificativă: tarifele impuse de Donald Trump, care au afectat Coreea de Sud cu o creștere cu 50% a tarifelor la exporturile sale către Statele Unite.

During the G7 Summit in Canada, UK Prime Minister Starmer mistakenly shook hands with a translator, thinking it was South Korean President Lee Jae-myung.

After the confusion, the awkward encounter continued, with the two leaders even standing in the wrong positions for a photo.

— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News)