Atac cu cuțitul la un liceu din Franța. Sunt cel puțin patru victime

Un elev de 15 ani de la liceul Notre-Dame-de-Toutes-Aides din Nantes, aflat în vestul Franței, a lansat, joi, un atac violent. Adolescentul a intrat în două săli de clasă și a înjunghiat cu un cuțit cel puțin patru elevi. Unul dintre tineri a murit, iar altul s-ar afla în comă.

Incidentul a avut loc în jurul prânzului, potrivit unei postări de pe Rețeaua X, publicată de The British Patriot.

De menționat este că astfel de atacuri sunt rare în școlile din Franța.

