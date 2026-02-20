B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Grupare de asasini plătiți de Rusia, destructurată în Moldova și Ucraina. Vizau jurnaliști și oficiali de top de la Kiev

Grupare de asasini plătiți de Rusia, destructurată în Moldova și Ucraina. Vizau jurnaliști și oficiali de top de la Kiev

Flavia Codreanu
20 feb. 2026, 16:35
Grupare de asasini plătiți de Rusia, destructurată în Moldova și Ucraina. Vizau jurnaliști și oficiali de top de la Kiev
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Asasini deghizați în curieri pentru a spiona victimele
  2. Cooperarea dintre Moldova și Ucraina a oprit execuțiile
  3. Pedepse dure pentru cei care plănuiau masacrul de la Kiev

Moldova și Ucraina au lucrat împreună într-o operațiune secretă pentru a opri o rețea de asasini care plănuia eliminarea unor oficiali de rang înalt din Kiev. Serviciile de securitate au reținut 11 persoane în cadrul acțiunii cu numele de cod „Enigma 2.0”.

Gruparea, coordonată de serviciile speciale rusești, viza jurnaliști, militari și funcționari ucraineni. Aceștia ofereau recompense uriașe, de până la 100.000 de dolari, pentru fiecare victimă, scrie stiripesurse.

Asasini deghizați în curieri pentru a spiona victimele

Anchetatorii au aflat că pregătirile pentru aceste crime au început în decembrie 2025. Liderul grupului, un bărbat din Chișinău cu antecedente penale în Rusia, a trimis primii recruți la Kiev pentru a supraveghea potențialele victime. Aceștia se dădeau drept curieri ai unei firme de livrare de alimente, pentru a fotografia locuințele victimelor și pentru a le studia traseele zilnice fără a trezi suspiciuni.

Banii pentru aceste misiuni erau trimiși prin portofele electronice, iar ordinele veneau prin Telegram. Membrii grupării aveau vârste între 19 și 43 de ani și erau aleși special pentru că aveau experiență în folosirea armelor sau antecedente violente. Aceștia urmau să folosească diferite metode de execuție, de la atacuri armate la detonarea mașinilor în plină stradă.

Cooperarea dintre Moldova și Ucraina a oprit execuțiile

Intervenția autorităților a avut loc chiar în momentul în care ucigașii făceau rost de grenade și muniție. Autoritățile au reușit să captureze arsenalul și să oprească atacurile înainte ca vreo persoană să fie rănită. Printre ținte se număra Andrii Iusov, un oficial important din serviciile de informații militare ale Ucrainei, dar și jurnaliști de opoziție.

Polițiștii au confiscat în urma perchezițiilor arme de foc, explozibili și echipamente de comunicații.

Pedepse dure pentru cei care plănuiau masacrul de la Kiev

Cei 11 suspecți reținuți sunt acum anchetați și riscă închisoarea pe viață pentru asasinate la comandă. Procurorii strâng dovezi pentru a demonstra legătura directă dintre liderul grupării din Chișinău și serviciile speciale rusești.

Autorităților continuă ancheta pentru a identifica și alți posibili complici care ar fi putut recruta tineri din Moldova.

Tags:
Citește și...
Trump, despre arestarea fostului Prinț Andrew: „Cred că este foarte rău pentru familia regală”/ „Este foarte, foarte trist”
Externe
Trump, despre arestarea fostului Prinț Andrew: „Cred că este foarte rău pentru familia regală”/ „Este foarte, foarte trist”
Trump prelungește termenul pentru decizia privind Iranul: „Ori vom ajunge la un acord, ori va fi nefericit pentru ei”
Externe
Trump prelungește termenul pentru decizia privind Iranul: „Ori vom ajunge la un acord, ori va fi nefericit pentru ei”
Emmanuel Macron cere reguli mai dure pentru platformele online. Președintele Franței vrea transparență totală pentru algoritmii care manipulează utilizatorii
Externe
Emmanuel Macron cere reguli mai dure pentru platformele online. Președintele Franței vrea transparență totală pentru algoritmii care manipulează utilizatorii
Belarusul, blocat la porțile Consiliului pentru Pace al lui Trump. De ce nu au ajuns reprezentanții de la Minsk la reuniune
Externe
Belarusul, blocat la porțile Consiliului pentru Pace al lui Trump. De ce nu au ajuns reprezentanții de la Minsk la reuniune
VIDEO: Javier Milei și Viktor Orban au făcut senzație la Consiliul Păcii. Cum s-au amuzat cei doi: „Dacă continuăm așa, ne vor despărți”
Externe
VIDEO: Javier Milei și Viktor Orban au făcut senzație la Consiliul Păcii. Cum s-au amuzat cei doi: „Dacă continuăm așa, ne vor despărți”
Mărturii cutremurătoare la Festivalul de Film Berlinale. 7 femei din Ucraina acuză soldații ruși că au folosit violența sexuală ca armă de război
Externe
Mărturii cutremurătoare la Festivalul de Film Berlinale. 7 femei din Ucraina acuză soldații ruși că au folosit violența sexuală ca armă de război
Răsturnare de situație. Fostul prinț Andrew, fratele Regelui Charles, eliberat din arest. Ce au transmis autoritățile britanice
Externe
Răsturnare de situație. Fostul prinț Andrew, fratele Regelui Charles, eliberat din arest. Ce au transmis autoritățile britanice
Peste un milion de polonezi dețin legal arme de foc. Ce măsuri ia statul
Externe
Peste un milion de polonezi dețin legal arme de foc. Ce măsuri ia statul
Italia vrea să interzică carnea de cal. Ce riscă cei care vor continua să sacrifice animalele
Externe
Italia vrea să interzică carnea de cal. Ce riscă cei care vor continua să sacrifice animalele
Ambasadorul României face clarificări despre intrarea României în programul Visa Waiver: „Am îndeplinit toate criteriile”
Externe
Ambasadorul României face clarificări despre intrarea României în programul Visa Waiver: „Am îndeplinit toate criteriile”
Ultima oră
16:36 - Diana Șoșoacă a depus în Parlament un proiect de lege pentru unirea României cu o altă țară. Ce condiții invocă
16:33 - Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți
16:23 - DENT ESTET: Reconstrucția zâmbetului cu fațete premium, soluția pentru dinții tociți care te îmbătrânesc
16:03 - Ce spune șeful ANRE despre noua schemă pentru prețul gazelor. Vom plăti mai mult? (VIDEO)
15:59 - Bani în plus și acces mai ușor la fonduri europene. Alfred Simonis a anunțat ce beneficii și stimuente financiare ar putea primi comunele care fuzionează (VIDEO)
15:44 - Emil Rengle și Alejandro s-au mutat definitiv în Dubai. Ce chirie plătesc
15:24 - Reacția lui Băluță la planul STB de reducere a cheltuielilor: „Trebuie să protejăm persoanele cu venituri reduse”
15:15 - Update-urile aplicațiilor de cazino online pe mobil: de ce sunt importante?
15:11 - Bucureștiul, față în față cu fenomene meteorologice extreme
15:07 - Moment crucial în Six Nations! Derby-ul de la Londra cerne pretendentele la titlu!