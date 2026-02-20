Moldova și Ucraina au lucrat împreună într-o operațiune secretă pentru a opri o rețea de asasini care plănuia eliminarea unor oficiali de rang înalt din Kiev. Serviciile de securitate au reținut 11 persoane în cadrul acțiunii cu numele de cod „Enigma 2.0”.

Gruparea, coordonată de serviciile speciale rusești, viza jurnaliști, militari și funcționari ucraineni. Aceștia ofereau recompense uriașe, de până la 100.000 de dolari, pentru fiecare victimă, scrie .

Asasini deghizați în curieri pentru a spiona victimele

Anchetatorii au aflat că pregătirile pentru aceste crime au început în decembrie 2025. Liderul grupului, un bărbat din Chișinău cu antecedente penale în Rusia, a trimis primii recruți la Kiev pentru a supraveghea potențialele victime. Aceștia se dădeau drept curieri ai unei firme de livrare de alimente, pentru a fotografia locuințele victimelor și pentru a le studia traseele zilnice fără a trezi suspiciuni.

Banii pentru aceste misiuni erau trimiși prin portofele electronice, iar ordinele veneau prin Telegram. Membrii grupării aveau vârste între 19 și 43 de ani și erau aleși special pentru că aveau experiență în folosirea armelor sau antecedente violente. Aceștia urmau să folosească diferite metode de execuție, de la atacuri armate la detonarea mașinilor în plină stradă.

Cooperarea dintre Moldova și Ucraina a oprit execuțiile

Intervenția autorităților a avut loc chiar în momentul în care ucigașii făceau rost de grenade și muniție. Autoritățile au reușit să captureze arsenalul și să oprească atacurile înainte ca vreo persoană să fie rănită. Printre ținte se număra Andrii Iusov, un oficial important din serviciile de informații militare ale Ucrainei, dar și jurnaliști de opoziție.

Polițiștii au confiscat în urma perchezițiilor arme de foc, explozibili și echipamente de comunicații.

Pedepse dure pentru cei care plănuiau masacrul de la Kiev

Cei 11 suspecți reținuți sunt acum anchetați și riscă închisoarea pe viață pentru asasinate la comandă. Procurorii strâng dovezi pentru a demonstra legătura directă dintre liderul grupării din și serviciile speciale rusești.

Autorităților continuă ancheta pentru a identifica și alți posibili complici care ar fi putut recruta tineri din Moldova.