Internetul din Groenlanda a fost dat peste cap vineri în urma unui atac cibernetic. Preț de câteva ore mai multe website-uri și rețele au fost parțial inaccesibile, conform autorităților daneze. Postul public de televiziune DR susține că în spatele acestui incident s-ar afla gruparea de „NoName057(16)”.

Atacul digitală a avut loc chiar în ultima zi a vizitei monarhului danez Frederik al X-lea în Groenlanda. Insula a devenit un punct de importanță strategică majoră în ultimele discuții, scrie .

Atac de tip DDoS asupra sistemelor informatice

Specialiștii au stabilit că internetul din Groenlanda a fost ținta unui atac de tip denial-of-service (DDoS). Adică o metodă prin care serverele sunt copleșite de un număr masiv de accesări artificiale până când serviciile se blochează. Aceeași grupare de hackeri a mai vizat în trecut instituții din Danemarca, profitând de momente politice importante. De data aceasta, incidentul a survenit pe fondul tensiunilor legate de intențiile lui Donald Trump de a anexa insula, invocând amenințări din partea Rusiei și Chinei.

Deși Trump a ajuns la un acord cu NATO pentru securizarea zonei și a retras amenințarea, negocierile privind resursele minerale și pământurile rare ale insulei continuă să genereze conflicte.

Deoarece Groenlanda este, în prezent, subiect de discuții, sabotajul digital pare să facă parte dintr-un război hibrid. Hackerii au ales un moment simbolic pentru a lovi. Au afectat comunicațiile într-o regiune bogată în resurse și esențială pentru securitatea transatlantică.

Cine este gruparea care a blocat internetul din Groenlanda

Gruparea responsabilă este o organizație pro-rusă activă încă de la începutul invaziei din Ucraina. Aceștia sunt cunoscuți pentru atacuri coordonate împotriva agențiilor guvernamentale și a infrastructurii critice din țările NATO. Hackerii își organizează atacurile prin Telegram, unde au peste 4.000 de voluntari gata să lovească țintele indicate de liderii grupării.

Considerată un aliat neoficial al Kremlinului, gruparea a atras atenția autorităților internaționale. Departamentul de Stat al SUA a oferit recompense uriașe pentru identificarea membrilor săi. Acțiunile lor sunt adesea sincronizate cu evenimente politice majore, cum ar fi summit-urile sau alegerile europene. În timp ce autoritățile încearcă să restabilească rețelele afectate.