Donald Trump, atac dur la Curtea Supremă după anularea tarifelor! La scurt timp după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărât că tarifele sale sunt ilegale, Donald Trump a susținut o conferință de presă în care a criticat dur judecătorii SCOTUS care au votat pentru anularea tarifelor.

Donald Trump, atac dur la Curtea Supremă. Ce a declarat liderul SUA privind tarifele

„Decizia Curții Supreme pe tarife este extrem de dezamăgitoare și mi-e rușine cu unii membri ai Curții, profund dezgustat că nu avut curajul să facă ce e drept pentru țara noastră.”, a spus Trump, potrivit .

În același timp, a lăudat judecătorii care s-au opus deciziei:

„Vreau să le mulțumesc și să-i felicit pe judecătorii Thomas, Alito și Kavanaugh pentru puterea lor și înțelepciunea și iubirea de țară. Sunt mândru de acești judecători. Când citești opiniile lor, e greu ca cineva să argumenteze împotriva lor.”, a adăugat președintele SUA.

Cum comentează Trump reacțiile internaționale

Donald Trump a afirmat că țările care „au tras America pe sfoară” jubilează după decizie:

„Țările care ne-au tras pe sfoară vreme de ani de zile jubilează și dansează pe străzi, dar nu vor dansa prea mult timp, vă pot asigura de asta. Democrații de la Curte sunt încântați pentru că sunt împotriva a orice ar face America puternică și măreață din nou.”, a mai spus el.

El a adăugat: „Opinia mea este că Curtea a fost întoarsă de interese străine și de o mișcare politică mult mai mică decât ar crede oamenii. E o mișcare mică, eu am câștigat milioane de voturi.”

Donald Trump, atac dur la Curtea Supremă. Ce spune despre eficiența tarifelor

Trump a subliniat că tarifele au fost folosite pentru protejarea țării și pentru securitatea națională:

„A fost un caz important pentru mine pentru că e caz important pentru țara noastră. Veștile bune sunt că există metode, practici, statute și autorități recunoscute de Curte și de Congres, la care se referă, care sunt mai puternice decât tarifele pe care le am la dispoziție ca președintele SUA.

În realitate, până acum am fost foarte modest și m-am purtat corect pentru că nu am vrut să influențez decizia Curții, înțeleg că judecătorii sunt ușor influențați. Vreau să fiu un băiat bun, am folosit tarifele foarte eficient pentru a face America măreață din nou.

Am folosit tarifele foarte eficient pentru a face America măreață din nou. Le-am folosit inclusiv pentru a rezolva războaie, le-am folosit pentru a opri cinci din opt războaie. Am încheiat opt războaie dacă vă vine să credeți (fals – n. red.). Tarifele ne-au crescut și securitatea națională. Le-am folosit pentru a opri țările care trimiteau fentanil în această țară. Toate acele tarife vor rămâne în vigoare. Vor fi alte alternative pentru a înlocui tarifele respinse în mod incorect”, a adăugat liderul SUA.

Donald Trump, atac dur la Curtea Supremă. Ce critici a mai adus

El a criticat, de asemenea, restricțiile impuse de Curte:

„Ca să vă arăt cât de ridicoli sunt, Curtea mi-a transmis că nu pot să cer nici măcar un dolar de la vreo țară prin AIPA. Bănuiesc că o fac ca să protejeze celelalte țări, nu SUA. Dar am voie să tai orice comerț cu o țară. Cu alte cuvinte, pot să renunț la comerț cu o țară, să distrug acea țară, pot să pun embargou, pot să fac orice, dar nu pot să le taxez cu un dolar. Cât de ridicol e că pot să le pun embargou sau să le spun că nu mai pot face afaceri aici, dar nu pot să le taxez. Nici nu mai contează, pentru că avem alternative și mai puternice”

Donald Trump, atac dur la Curtea Supremă. Ce planuri comerciale are liderul SUA după decizia Curții

Trump a anunțat că va adopta o nouă strategie, mai puternică:

„Acum voi merge într-o altă direcție, direcția în care trebuie poate să merg de la început. Am citit limba, sunt foarte bun la citit limba (sic!), acum o să merg în direcția în care trebuia să merg de la început, mai puternică decât oricare alta.”, a mai spus președintele SUA.

De asemenea, el a anunțat că va impune un tarif global de 10%, folosind Secțiunea 122 din Legea comerțului din 1974, iar tarifele deja aplicate vor rămâne în vigoare și „pe deplin aplicabile”.

Ce a decis Curtea Supremă și ce efect are

Cu o majoritate republicană de 6-3, Curtea Supremă a decis că tarifele impuse unilateral de Donald Trump încalcă legea federală și trebuie . Este o înfrângere importantă pentru fostul președinte, care a transformat războaiele comerciale în element central al administrației sale.