Guvernul britanic ia în considerare introducerea unei legi pentru eliminarea lui Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tron. Măsura, care l-ar împiedica definitiv pe fratele regelui Charles să devină vreodată rege, ar urma să fie discutată după încheierea anchetei poliției. Deși i-au fost retrase titlurile regale în octombrie anul trecut, acesta ocupă încă poziția de succesor la coroana Marii Britanii.

Care este procedura prin care Guvernul britanic poate modifica legea

Potrivit , recent, fostul prinț a fost eliberat în cursul unei anchete după ce fusese arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu, acuzație pe care o neagă vehement. În acest context, mai mulți parlamentari și-au exprimat deja susținerea pentru o legislație care să îl excludă oficial de la tron. Totuși, unii membri ai Partidului Laburist sunt mai puțin convinși de necesitatea măsurii, deoarece șansele ca acesta să ajungă vreodată monarh sunt aproape nule.

Implementarea acestei schimbări nu este un proces simplu, deoarece necesită o lege a Parlamentului aprobată de ambele Camere. Mai mult, modificarea ar trebui susținută de toate țările din Commonwealth care îl au pe regele Charles ca șef de stat.

Când a fost ultima dată eliminat un oficial din linia de succesiune

Ultima dată când cineva a fost eliminat oficial din linia de succesiune printr-un act al Parlamentului a fost în 1936. Atunci, fostul rege Edward al VIII-lea și toți descendenții săi au fost scoși de pe listă în urma abdicării sale istorice.

Liderul liberal-democrat Sir Ed Davey a subliniat că poliția trebuie lăsată să își facă treaba fără nicio presiune, dar a punctat că Parlamentul va trebui să analizeze problema la momentul potrivit. Această poziție este susținută și de SNP. Liderul Stephen Flynn afirmă că partidul va sprijini eliminarea lui Andrew dacă va fi nevoie.

Legăturile fostului prinț cu Jeffrey Epstein

Situația actuală este punctul culminant al unui scandal care a început cu ani în urmă, odată cu dezvăluirea legăturilor lui Andrew Mountbatten-Windsor cu Jeffrey Epstein. În octombrie anul trecut, acestuia i-au fost retrase toate titlurile regale, inclusiv cel de „prinț”, și a fost îndepărtat din viața publică a familiei regale.

Deși, Guvernul britanic declarase inițial că nu are în plan schimbarea legii, odată cu apariția noilor detalii din dosar și presiunii publice, Downing Street reevaluează situația. În prezent, eliminarea sa totală de pe lista moștenitorilor este văzută ca singura soluție pentru a proteja integritatea regală.