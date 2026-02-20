Autoritățile austriece au anunțat joi arestarea a patru suspecți în cazul fetiței nou-născute găsite moartă pe 18 ianuarie, la punctul de trecere a frontierei Nickelsdorf. Printre persoanele reținute se numără și mama bebelușului, o adolescentă de cetățenie română în vârstă de 17 ani. Cadavrul copilului fusese descoperit de un grup de turiști într-o geantă, abandonată lângă un coș de gunoi pe teritoriul austriac.

Bebelușul a murit în urma unui traumatism sever

Raportul medico-legal a scos la iveală detalii cutremurătoare despre acest caz de . Autopsia a confirmat că fetița s-a născut vie, decesul survenind în urma unui act de omucidere prin traumatism cranio-cerebral grav. În urma emiterii unor mandate europene de arestare, trei femei au fost reținute în Germania, inclusiv mama minoră, iar în România a fost arestat și un bărbat implicat în dosar, scrie .

În prezent, toți cei patru suspecți se află în arest preventiv în țările în care au fost prinși, așteptând procedurile de extrădare către Austria. Cu ajutorul poliției internațională din Burgenland și autorităților din Germania, România și Ungaria, s-a realizat capturarea tuturor persoanelor vizate în dosar.

Autoritățile austriece continuă ancheta

Helmut Marban, a declarat că suspecții vor fi interogați abia după transferul lor sub escortă. Deși arestările au fost efectuate, autoritățile austriece mai au de rezolvat piese-cheie din acest dosar: trebuie stabilit locul exact al crimei, gradul de implicare al fiecărui suspect și motivul care a dus la acest gest extrem.

„Au fost obținute numeroase probe, iar urmele de la fața locului au fost conservate”, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliției din Burgenland. Transportul suspecților în Austria va fi organizat în zilele următoare, timp în care investigațiile continuă pentru a clarifica toate circumstanțele morții nou-născutului. Cazul rămâne unul dintre cele mai grave incidente de acest gen investigate recent la frontieră.