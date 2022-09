Atac în Canada – Cel puţin 10 persoane ucise şi 15 rănite prin înjunghiere. Poliția îi caută pe cei doi suspecți

Autorităţile canadiene caută doi bărbaţi în legătură cu o înjunghiere în masă, care a provocat moartea a cel puţin 10 persoane şi rănirea altor 15 în Saskatchewan, în vestul Canadei, relatează CNN, citată de

Doi suspecți au fost identificați de către autorități. Poliția sfătuiește oamenii să fie precauți la numele Damien Sanderson şi Myles Sanderson. Se crede că cei doi călătoresc cu un Nissan Rogue de culoare neagră cu plăcuţă de înmatriculare din Saskatchewan.

„Facem toţi paşii posibili pentru a urmări aceşti indivizi”, a informat comisarul adjunct Rhonda Blackmore de la Royal Canadian Mounted Police.

Update #5 for Dangerous Person Alert issued by Melfort RCMP: received a report the suspects may traveling in the Arcola Ave area around 11:45 a.m. in Regina, SK in a black, Nissan Rogue with SK license 119 MPI.

