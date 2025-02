Un bărbat a fost atacat cu un cuțit și rănit, vineri seara, în incinta Memorialului Holocaustului din Berlin. Un suspect a fost reținut de în apropiere de locul în care a avut loc atacul, potrivit primelor informații.

Un individ a atacat un bărbat aflat în sediul Memorialului Holocaustului din Berlin, . Acest memorial comemorează genocidul comis de naziști împotriva evreilor. Potrivit poliției berlineze, atacatorul nu a fost încă prins. Atacul s-a produs în jurul orei locale 18.00, vineri, cu două zile înainte de alegerile pentru parlamentul federal.

Poliția a izolat locul crimei, unde au fost găsite haine îmbibate de sânge, pe una dintre stelele memorialului. Acestea sunt considerate o dovadă. Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, Florian Nath, identitatea victimei este necunoscută, iar motivul atacului urmează să fie stabilit.

„În jurul orei 18.00, un bărbat a fost grav rănit de un atacator necunoscut în câmpul de stele de la Memorialul evreilor uciși din Europa în Al doilea Război Mondial. Persoana rănită a fost transportată la spital. Salvatorii se află la faţa locului unde îngrijesc mai multe persoane care au fost martore la incident. Cercetările sunt în desfășurare la locul crimei”, a anunțat Poliția din Berlin într-un anunț pe platforma X.

Ulterior, poliția a revenit cu un alt mesaj prin intermediul căruia a transmis că un suspect a fost reținut în apropiere de locul atacului.

Memorialului Holocaustului a fost inaugurat în 2005 în centrul capitalei Germaniei, Berlin, lângă Poarta Brandenburg şi Ambasada Statelor Unite. Memorialul comemorează, cu peste 2.000 de stele din beton, memoria milioanelor de evrei exterminaţi de cel de-al Treilea Reich.

Acest atac survine cu două zile înainte de alegerile pentru parlamentul federal de la Berlin. Conform sondajelor de opinie, blocul conservator CDU/CSU conduce în preferințele alegătorilor cu 29%. Pe locul secund se clasează partidul de extremă dreaptă AfD, cu 21%, iar pe locul al treilea vin social democrații, SPD, cu 15%

