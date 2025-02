Un atac armat, soldat cu un mort și cinci răniți a avut loc într-o localitate din Ohio, . Poliția se află în căutarea presupusului atacator, înarmat, care se află încă în libertate.

Atacul s-a produs marți seara, conform relatărilor transmise de oamenii legii, într-un depozit de produse cosmetice din New Albany. Potrivit șefului poliției din localitate, o persoană a fost ucisă, iar alte cinci au fost rănite. Acestea din urmă au fost transportate la spital pentru îngrijiri. Atacatorul nu a fost găsit, însă, de autohtonă, el fiind căutat de autorități.

Polițiștii au relatat că persoana căutată nu reprezintă un pericol, în general, pentru societate.

„Nu avem niciun motiv să credem” că această persoană „reprezintă o ameninţare generală pentru societate”, a spus șeful poliției. El a precizat că atacul a fost țintit. Totodată, polițistul a declarat că au fost evacuate aproximativ 150 de persoane. Totodată, el a precizat că, în depozit, a fost găsită o armă de foc.

„Este o tragedie. Acest lucru s-a întâmplat (înainte) peste tot în Statele Unite, am sperat că nu se va întâmpla niciodată aici”, a spus Jones.

New Albany Police are currently responding to an active shooter situation at KDC/One. It is currently an active scene, and police are locking down the building.Stay informed:

— NewAlbanyOhio (@NewAlbanyOhio)