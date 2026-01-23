B1 Inregistrari!
Platforma TikTok, preluată de americani. Donald Trump: „Sunt foarte fericit că am contribuit la salvarea TikTok! Va deveni o voce importantă"

Platforma TikTok, preluată de americani. Donald Trump: „Sunt foarte fericit că am contribuit la salvarea TikTok! Va deveni o voce importantă”

Ana Maria
23 ian. 2026, 10:27
Platforma TikTok, preluată de americani. Donald Trump: Sunt foarte fericit că am contribuit la salvarea TikTok! Va deveni o voce importantă
Sursa foto: Hepta / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce a declarat Donald Trump despre preluarea TikTok
  2. Platforma TikTok, preluată de americani. De ce a fost creată această societate mixtă
  3. Platforma TikTok, preluată de americani. Cum va funcționa noua structură și ce garanții oferă
  4. Ce urmărea legislația americană privind TikTok

Platforma TikTok urmează să fie preluată majoritar de investitori americani. Președintele american Donald Trump a salutat acordul. Noua structură mixtă va permite companiei ByteDance, proprietarul chinez, să păstreze aproape 20% din participații.

Ce a declarat Donald Trump despre preluarea TikTok

Într-un mesaj public, Donald Trump a exprimat satisfacția pentru acest acord, mulțumind și președintelui chinez Xi Jinping pentru colaborare:

Sunt foarte fericit că am contribuit la salvarea TikTok! Acum va fi deținut de un grup de mari patrioți și investitori americani, cei mai mari din lume, și va deveni o voce importantă. Împreună cu alți factori, acest lucru a contribuit la succesul meu în rândul tinerilor în alegerile prezidențiale din 2024. Sper doar că, în viitor, voi fi amintit de cei care folosesc și iubesc TikTok. Mulțumesc vicepreședintelui JD Vance și tuturor celor din administrația mea, care au contribuit la încheierea acestui acord într-un mod dramatic, definitiv și frumos. Aș dori, de asemenea, să mulțumesc președintelui Xi, din China, pentru că a colaborat cu noi și, în cele din urmă, a aprobat acordul. Ar fi putut să aleagă o altă cale, dar nu a făcut-o, și îi suntem recunoscători pentru decizia sa.”, a scris Trump pe Truth Social.

Platforma TikTok, preluată de americani. De ce a fost creată această societate mixtă

TikTok a anunțat crearea unei societăți mixte în SUA pentru a evita o interdicție a aplicației pe teritoriul american, încheind astfel o perioadă lungă de dispute juridice. Decizia vine în urma unei legi adoptate sub mandatul fostului președinte Joe Biden, care obliga ByteDance să cedeze controlul operațiunilor din SUA, sub sancțiunea interzicerii platformei, conform AFP.

Platforma TikTok, preluată de americani. Cum va funcționa noua structură și ce garanții oferă

Potrivit comunicatului oficial al TikTok, societatea mixtă „va funcționa pe baza unor garanții menite să asigure securitatea națională, prin protecția datelor, securitatea algoritmilor, moderarea conținutului și garanții software pentru utilizatorii americani.”

Parametrii acestei structuri au fost stabiliți printr-un decret al președintelui Donald Trump în septembrie. Printre investitorii americani se numără Larry Ellison, CEO al Oracle, un susținător puternic al fostului lider republican.

Ce urmărea legislația americană privind TikTok

Legea care a generat această restructurare a fost concepută pentru a împiedica accesul autorităților chineze la datele personale ale utilizatorilor americani și pentru a preveni influențarea opiniei publice din SUA prin algoritmul TikTok, considerat unul dintre cele mai puternice din mediul online.

