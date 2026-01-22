B1 Inregistrari!
Externe » Elon Musk a șocat audiența de la Davos cu predicții despre viitor: Roboții vor fi mai numeroși decât oamenii

Elon Musk a șocat audiența de la Davos cu predicții despre viitor: Roboții vor fi mai numeroși decât oamenii

Ana Beatrice
22 ian. 2026, 21:02
Elon Musk a șocat audiența de la Davos cu predicții despre viitor: Roboții vor fi mai numeroși decât oamenii
Cuprins
  1. Cum a ajuns Musk să fie „starul serii” la Davos
  2. Ce spune milionarul despre roboții Optimus și viitorul economiei
  3. Ce previziuni face Musk despre inteligența artificială

Elon Musk a făcut declarații care au stârnit controverse la Forumul Economic Mondial de la Davos. Acesta a susținut că, în viitorul apropiat, roboții vor ajunge să fie mai numeroși decât oamenii. În plus, Musk a avertizat că inteligența artificială va evolua atât de rapid încât va depăși inteligența umană.

Cum a ajuns Musk să fie „starul serii” la Davos

Considerat în prezent cel mai bogat om din lume, Musk a urcat pentru prima dată pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos. Acesta este cel mai influent summit politico-economic, organizat anual în Alpii elvețieni.

Apariția lui a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât, în trecut, acesta a criticat public forumul, numindu-l elitist și plictisitor. Joi, în fața unei săli pline, milionarul a lansat mai multe idei care au stârnit rumoare. A spus că în viitor roboții vor depăși numeric oamenii. De asemenea, a sugerat că îmbătrânirea nu este un „destin”, ci o problemă care poate fi rezolvată, potrivit Euronews.

Totul s-a transformat într-un moment aproape teatral când Musk a intrat în dialog cu Larry Fink, CEO-ul BlackRock. Acesta le-a cerut participanților să îl aplaude mai convingător: „Astea nu au fost aplauze. Mai încercați o dată.

Musk a încălzit atmosfera și cu glume, inclusiv despre ambițiile teritoriale ale lui Donald Trump. „Și m-am gândit: este vorba de pace? O bucățică din Groenlanda. O bucățică din Venezuela”, a spus el.

Mai mult, a reluat ironia lui preferată despre extratereștri. „Sunt întrebat des: «Există extratereștri printre noi?» Iar eu spun: da, eu sunt unul, dar nu mă cred. Dacă ar ști cineva dacă există extratereștri printre noi, acela aș fi eu”.

Ce spune milionarul despre roboții Optimus și viitorul economiei

Musk le-a transmis participanților de la Davos că inteligența artificială și robotica vor declanșa o adevărată explozie economică. Potrivit lui, va fi un fenomen fără precedent, cum omenirea nu a mai văzut până acum. El susține că evoluția rapidă a roboților și a inteligenței artificiale va ajunge să satisfacă în întregime nevoile oamenilor, atât la locul de muncă, cât și în activitățile de zi cu zi.

De asemenea, Musk a mers chiar mai departe și a făcut o predicție îndrăzneață. În viitor, numărul roboților îl va depăși pe cel al oamenilor. În același timp, el a vorbit despre Optimus, robotul umanoid creat de Tesla. Acesta spune că acesta ar putea realiza sarcini simple în fabrici până la finalul acestui an.

„Vom produce atât de mulți roboți și atât de multă inteligență artificială încât vor acoperi complet nevoile umane”, a precizat Musk.

Iar în următoarele 12 luni, promite milionarul, Optimus va putea lucra la nivel industrial, în activități mai complexe și mai solicitante. În final, el a aruncat în discuție o întrebare care a atras atenția sălii: „Cine nu și-ar dori un robot care, presupunând că este foarte sigur, să aibă grijă de copii sau de animale?”

Ce previziuni face Musk despre inteligența artificială

Elon Musk a lansat la Davos unele dintre cele mai curajoase predicții ale sale. El a susținut că inteligența artificială ar putea deveni mai inteligentă decât orice om până la finalul anului 2026. Mai mult, el crede că, în cel mult cinci ani, AI-ul va depăși chiar inteligența colectivă a întregii umanități. În paralel, Musk a vorbit și despre planurile Tesla, afirmând că serviciile de robotaxi ar fi fost deja lansate în mai multe orașe din Statele Unite.

Potrivit lui, extinderea la nivel național ar putea avea loc până la sfârșitul acestui an. În ceea ce privește Europa, Musk a spus că Tesla speră să obțină aprobările autorităților chiar luna viitoare, fără să ofere însă detalii despre țările vizate.

Pe lângă tehnologie, miliardarul a atins și un subiect și mai controversat, longevitatea umană. El a declarat că îmbătrânirea este „o problemă foarte ușor de rezolvat” și că, imediat ce va fi identificată cauza reală, soluția va deveni „incredibil de evidentă” pentru oamenii de știință.

