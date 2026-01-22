B1 Inregistrari!
Consiliul European de la Bruxelles. Emmanuel Macron laudă zidul Europei Unite care i-a făcut față lui Trump

Consiliul European de la Bruxelles. Emmanuel Macron laudă zidul Europei Unite care i-a făcut față lui Trump

Adrian Teampău
22 ian. 2026, 21:33
Consiliul European de la Bruxelles. Emmanuel Macron laudă zidul Europei Unite care i-a făcut față lui Trump
Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Lafargue Raphael/ABACA
Cuprins
  1. Emmanuel Macron mulțumit de detensionarea relațiilor cu Trump
  2. Germania speră într-o îmbunătățire a relației transatlantice
  3. Viitorul relației transatlantice discutat la Bruxelles

Emmanuel Macron, președintele Franței, s-a declarat mulțumit de unitatea europeană care l-a făcut pe Donald Trump să se replieze în problema Groenlandei.

Emmanuel Macron mulțumit de detensionarea relațiilor cu Trump

Președintele francez a făcut o serie de declarații înaintea summitului extraordinar al UE de la Bruxelles. Emmanuel Macron și-a făcut apariția la reuniunea Consiliului European purtând ochelarii de soare cu care a făcut furori pe internet. El a lăudat unitatea europeană, apreciind că acest lucru a contribuit la calmarea tensiunilor dintre UE și Donald Trump.

Înaintea reuniunii, Macron a declarat că Europa a demonstrat că este alături de Danemarca. Președintele Franței a subliniat că blocul comunitar este unit şi puternic, capabil să reacționeze rapid și, totodată, să restabilească ordinea în mod calm.

„Mă bucur că după ce am început săptămâna cu o escaladare, cu ameninţări de invazie şi ameninţări tarifare, acum am revenit la o situaţie pe care o consider mult mai acceptabilă, chiar dacă rămânem vigilenţi. Concluzia pe care o putem trage este că, atunci când Europa răspunde în mod unit, folosind instrumentele de care dispune, poate impune respect. Şi asta este un lucru bun”, a spus Macron.

Macron, al cărui birou de presă a transmis că președintele are o problemă minoră de sănătate la ochi, a purtat ochelarii de aviator şi la Forumul Economic Mondial de la Davos din această săptămână. Apariția sa a făcut rețelele de socializare să explodeze. Gelos, că altcineva a acaparat atenția, Donald Trum nu s-a abținut să nu comenteze, la summitul de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?”

Germania speră într-o îmbunătățire a relației transatlantice

Cel de-al doilea lider important al UE, alături de Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat speranţa că Uniunea Europeană şi SUA vor găsi o cale de a depăşi tensiunile actuale. Oficialul german a subliniat importanța menținerii NATO, în ciuda tensiunilor din această perioadă.

„Acord o mare importanţă încercării de a păstra NATO. Această alianţă transatlantică nu poate fi pur şi simplu abandonată. Am construit-o de-a lungul a 75 de ani”, a declarat Merz reporterilor înaintea summitului liderilor UE.

Cancelarul german a subliniat, de asemenea, că, în opinia sa, accentul trebuie să se mute acum pe consolidarea blocului european. Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult pentru întărirea competitivității și a capacității de apărare.

„Capacitatea de apărare şi competitivitatea sunt două feţe ale aceleiaşi monede. La asta lucrăm”, a spus Merz.

Viitorul relației transatlantice discutat la Bruxelles

Liderii europeni se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta despre viitorul relaţiilor transatlantice. Reuniunea a fost convocată după ce Donald Trump a amenințat cu invazia militară a Groenlandei. De asemenea, el a susținut că va introduce tarife vamale statelor care i se pun în tentativa sa de a anexa insula.

Ulterior, la Davos, Trump, a renunţat la ameninţări în legătură cu preluarea Groenlandei de la Danemarca. Acest lucru nu a reuşit să calmeze nervozitatea guvernelor cu privire la atitudinea Americii faţă de Europa.

„Lumea s-a schimbat definitiv. Trebuie să ne schimbăm odată cu ea”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Davos.

