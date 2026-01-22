B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Trofeul Cupei Mondiale va fi înmânat de Donald Trump pe 19 iulie! Anunțul șefului FIFA înainte de CM 2026

Trofeul Cupei Mondiale va fi înmânat de Donald Trump pe 19 iulie! Anunțul șefului FIFA înainte de CM 2026

Ana Beatrice
22 ian. 2026, 19:23
Trofeul Cupei Mondiale va fi înmânat de Donald Trump pe 19 iulie! Anunțul șefului FIFA înainte de CM 2026
Sursă Foto: Hepta.ro -Photo by Annabelle Gordon/Pool/ABACAPRESS.COM
Cuprins
  1. Ce surprize se pregătesc pentru ceremonia de premiere a CM 2026
  2. De ce este atât de importantă legătura dintre Infantino și Trump

Finala Cupei Mondiale ar putea avea parte de un moment neașteptat și intens mediatizat. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că trofeul va fi înmânat echipei câștigătoare pe 19 iulie. Cel care va face acest gest va fi liderul american Donald Trump.

În luna decembrie, Trump a primit din partea FIFA Premiul pentru Pace, distincție oferită în cadrul tragerii la sorți a Cupei Mondiale.

Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Gripas Yuri/ABACA

Ce surprize se pregătesc pentru ceremonia de premiere a CM 2026

Într-o declarație făcută joi, 22 ianuarie, Gianni Infantino a vorbit despre ceremonia de premiere de după finala Cupei Mondiale 2026. În discursul său, susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos (Elveția), președintele FIFA nu l-a numit direct pe Donald Trump, notează vol.at.

Mai mult, a spus că el și liderul țării co-gazdă vor fi cei care vor conduce acest moment important. Ceremonia este programată să aibă loc la East Rutherford, în New Jersey.

Totuși, încă nu se știe dacă celelalte două state gazdă vor fi reprezentate la același nivel în cadrul ceremoniei. Rămâne incert dacă președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și premierul Canadei, Mark Carney, vor avea un rol în înmânarea trofeului.

De ce este atât de importantă legătura dintre Infantino și Trump

Relația apropiată dintre Infantino și Trump este deja bine cunoscută, iar un episod relevant s-a petrecut în decembrie. Atunci, Infantino i-a oferit lui Trump Premiul FIFA pentru Pace, în timpul tragerii la sorți a Cupei Mondiale, pe 5 decembrie, la Washington.

Cei doi au apărut împreună și în iulie 2025. Atunci, au condus ceremonia de premiere de la Cupa Mondială a Cluburilor, desfășurată la East Rutherford.

În mod tradițional, liderii statelor gazdă au un rol important în astfel de ceremonii la Cupa Mondială, fiind prezenți în momentele cheie ale competiției. În trecut, președintele rus Vladimir Putin a fost implicat în ceremonia de premiere la CM 2018, iar în 2022 același rol l-a avut emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani.

Tags:
Citește și...
Nominalizările la Oscar 2026 au fost anunțate oficial! Nimeni nu se aștepta la asta: un film face istorie cu 16 selecții
Externe
Nominalizările la Oscar 2026 au fost anunțate oficial! Nimeni nu se aștepta la asta: un film face istorie cu 16 selecții
S-a terminat întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Ce se întâmplă cu războiul din Ucraina. Zelenski e tot nemulțumit și critică SUA, NATO și Europa
Externe
S-a terminat întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Ce se întâmplă cu războiul din Ucraina. Zelenski e tot nemulțumit și critică SUA, NATO și Europa
Accidente feroviare în lanț zguduie Spania. A avut loc o nouă coliziune. Cum s-a produs incidentul (FOTO, VIDEO)
Externe
Accidente feroviare în lanț zguduie Spania. A avut loc o nouă coliziune. Cum s-a produs incidentul (FOTO, VIDEO)
Ciclonul Harry a făcut ravagii în Italia. A avut intensitatea unui uragan. Care au fost cele mai afectate regiuni (VIDEO)
Externe
Ciclonul Harry a făcut ravagii în Italia. A avut intensitatea unui uragan. Care au fost cele mai afectate regiuni (VIDEO)
Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a căzut. Extremiștii nu au avut nicio șansă să o dea jos pe șefa Comisiei Europene
Externe
Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a căzut. Extremiștii nu au avut nicio șansă să o dea jos pe șefa Comisiei Europene
Donald Trump, la Davos: „Odată ce Consiliul Păcii va fi format, putem face aproape orice vrem”. Ce mesaj le-a transmis celor prezenți la lansare
Externe
Donald Trump, la Davos: „Odată ce Consiliul Păcii va fi format, putem face aproape orice vrem”. Ce mesaj le-a transmis celor prezenți la lansare
Alunecări de teren și persoane dispărute în Noua Zeelandă după ploi torențiale devastatoare. Ce se știe despre operațiunile de salvare (FOTO)
Externe
Alunecări de teren și persoane dispărute în Noua Zeelandă după ploi torențiale devastatoare. Ce se știe despre operațiunile de salvare (FOTO)
Spion rus condamnat la închisoare într-o țară NATO. Cum se înscrie acest caz în contextul amenințărilor din estul Europei
Externe
Spion rus condamnat la închisoare într-o țară NATO. Cum se înscrie acest caz în contextul amenințărilor din estul Europei
Ce presupune acordul SUA-Danemarca privind Groenlanda, anunțat de Trump, și ce rol va avea sistemul antirachetă Golden Dome (Axios)
Externe
Ce presupune acordul SUA-Danemarca privind Groenlanda, anunțat de Trump, și ce rol va avea sistemul antirachetă Golden Dome (Axios)
Franța îl acuză de fake news pe Donald Trump. Ce afirmații a făcut liderul american, la Davos, despre Emmanuel Macron
Externe
Franța îl acuză de fake news pe Donald Trump. Ce afirmații a făcut liderul american, la Davos, despre Emmanuel Macron
Ultima oră
19:30 - Veste uriașă pentru schiori: Unde a fost deschisă cea mai lungă pârtie de schi din România
18:38 - Moarte misterioasă în Brașov! O femeie de 39 de ani a fost găsită fără viață. În casă erau și cei 5 copii
18:33 - Alina Sorescu rupe tăcerea la un an de la divorțul. Ce spune artista despre o posibilă relație
18:32 - Traian Băsescu îi dă dreptate lui Nicușor Dan. Ce spune despre felul în care președintele a tratat invitația lui Donald Trump (VIDEO)
17:58 - Donald Trump și-a creat o jucărie. Cum vede Traian Băsescu înființarea Consiliului pentru Pace (VIDEO)
17:36 - Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
17:29 - Nominalizările la Oscar 2026 au fost anunțate oficial! Nimeni nu se aștepta la asta: un film face istorie cu 16 selecții
17:14 - Noul șef al AEP propune modificarea legislației electorale. Adrian Țuțuianu s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății civile
16:44 - Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie
16:42 - Zmeura de aur 2026. Cele mai neinspirate producții cinematografice vor fi „recompensate” pe 14 martie