A venit momentul pe care toată lumea îl aștepta! au fost anunțate oficial, iar surpriza este uriașă. După luni întregi de speculații, filmul care a dominat competiția este „Sinners”, regizat de Ryan Coogler.

Pelicula sa cu vampiri a reușit o performanță istorică. Mai exact, a strâns 16 nominalizări la Premiile Oscar, un număr nemaiîntâlnit până acum.

Cine domină Oscarurile 2026 și când are loc marea gală

Ryan Coogler intră în forță în cursa Oscarurilor din acest an. Popularul său musical cu vampiri, „Sinners”, conduce detașat clasamentul, cu 16 nominalizări la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar.

Filmul este nominalizat inclusiv la categoria supremă, Cel mai bun film. Totodată, producția a primit nominalizări și pentru interpretări remarcabile: Michael B. Jordan (Cel mai bun actor), Wunmi Mosaku (Cea mai bună actriță în rol secundar) și Delroy Lindo (Cel mai bun actor în rol secundar).

În spatele său se află „One Battle After Another”, cu 13 nominalizări. Între timp, „Marty Supreme”, „Frankenstein” și „Sentimental Value” au primit câte nouă nominalizări fiecare, informează .

Evenimentul va fi prezentat pentru al doilea an consecutiv de Conan O’Brien. Ceremonia va avea loc pe 15 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, și va fi transmisă live pe ABC și Hulu (19:00 ET / 16:00 PT).

Cine sunt favoriții la marile categorii și ce surprize apar anul acesta la Oscaruri

Lupta pentru Cel mai bun film se anunță una extrem de strânsă. Lista producțiilor nominalizate arată ca un adevărat „best of” al anului. În cursă se află „Sinners”, „One Battle After Another”, „Hamnet”, „Marty Supreme”, „Frankenstein”, „Sentimental Value”, „The Secret Agent”, „F1: The Movie”, „Bugonia” și „Train Dreams”.

Pe partea de interpretare masculină, în cursa pentru Cel mai bun actor intră nume grele și actori deja validați. Câștigătorii de la Globurile de Aur, Timothée Chalamet („Marty Supreme”) și Wagner Moura („The Secret Agent”), concurează cu („One Battle After Another”), Michael B. Jordan („Sinners”) și Ethan Hawke („Blue Moon”).

La Cea mai bună actriță, Jessie Buckley („Hamnet”) pornește cu șanse mari, însă competiția e departe de a fi ușoară, fiindcă se duelează cu Rose Byrne („If I Had Legs I’d Kick You”), Emma Stone („Bugonia”), Renate Reinsve („Sentimental Value”) și Kate Hudson („Song Sung Blue”).

Categorii precum actriță și actor în rol secundar sunt la fel de disputate. Teyana Taylor („One Battle After Another”) și Amy Madigan se află în fruntea predicțiilor, alături de Wunmi Mosaku („Sinners”) și actrițele din „Sentimental Value”, Elle Fanning și Inga Ibsdotter Lilleaas. În tabăra masculină, Benicio Del Toro și Sean Penn („One Battle After Another”) se confruntă cu Stellan Skarsgård („Sentimental Value”), Jacob Elordi („Frankenstein”) și Delroy Lindo („Sinners”).

Ca element de noutate, ediția aceasta aduce și o premieră importantă. Este vorba despre debutul categoriei Oscar pentru cea mai bună realizare în casting. Primele filme nominalizate sunt „One Battle After Another”, „Sinners”, „Marty Supreme”, „Hamnet” și „The Secret Agent”.

Oscar 2026: Care este lista completă a nominalizărilor

Cel mai bun film

În cursa pentru trofeul suprem intră 10 producții care au dominat anul cinematografic. Este vorba despre Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners și Train Dreams.

Cel mai bun actor

Categoria masculină aduce o luptă foarte strânsă între staruri consacrate și performanțe extrem de apreciate. Timothée Chalamet („Marty Supreme”), Leonardo DiCaprio („One Battle After Another”), Ethan Hawke („Blue Moon”), Michael B. Jordan („Sinners”) și Wagner Moura („The Secret Agent”).

Cea mai bună actriță

La categoria feminină, competiția pare la fel de intensă, cu interpretări care au atras imediat atenția criticilor. Jessie Buckley („Hamnet”), Rose Byrne („If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson („Song Sung Blue”), Renate Reinsve („Sentimental Value”) și Emma Stone („Bugonia”).

Cel mai bun actor în rol secundar

Și categoria de actor secundar promite dueluri memorabile. Benicio del Toro („One Battle After Another”), Jacob Elordi („Frankenstein”), Delroy Lindo („Sinners”), Sean Penn („One Battle After Another”) și Stellan Skarsgård („Sentimental Value”).

Cea mai bună actriță în rol secundar

La actriță secundară, numele mari se completează cu surprize plăcute ale sezonului. Elle Fanning („Sentimental Value”), Inga Ibsdotter Lilleaas („Sentimental Value”), Amy Madigan („Weapons”), Wunmi Mosaku („Sinners”) și Teyana Taylor („One Battle After Another”).

Cel mai bun regizor

În cursa pentru regie se află o selecție foarte puternică de autori. Chloé Zhao („Hamnet”), Josh Safdie („Marty Supreme”), Paul Thomas Anderson („One Battle After Another”), Joachim Trier („Sentimental Value”) și Ryan Coogler („Sinners”).

Cel mai bun scenariu adaptat

Nominalizările pentru adaptare includ: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another și Train Dreams.

Cel mai bun scenariu original

Cele mai apreciate scenarii originale ale anului sunt: Blue Moon, It Was Just an Accident, Marty Supreme, Sentimental Value și Sinners.

Cel mai bun film de animație

Categoria de animație aduce titluri foarte așteptate: Arco, Elio, KPop Demon Hunters, Little Amélie or the Character of Rain și Zootopia 2.

Cea mai bună imagine

Pentru imagine concurează: Frankenstein, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners și Train Dreams.

Cele mai bune costume

Nominalizările la costume includ producții spectaculoase vizual. Avatar: Fire and Ash, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme și Sinners.

Cel mai bun film documentar

Lista documentarelor nominalizate: The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin și The Perfect Neighbor.

Cel mai bun scurtmetraj documentar

Pentru scurtmetraj documentar concurează mai multe titluri puternice. All the Empty Rooms, Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No More: Were and Are Gone, The Devil Is Busy și Perfectly a Strangeness.

Cel mai bun montaj

Categoria montaj include: F1, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value și Sinners.

Cel mai bun film internațional

Nominalizările la film internațional: The Secret Agent (Brazilia), It Was Just an Accident (Franța), Sentimental Value (Norvegia), Sirāt (Spania), The Voice of Hind Rajab (Tunisia).

Cel mai bun machiaj și coafură

Categoria include: Frankenstein, Kokuho, Sinners, The Smashing Machine, The Ugly Stepsister.

Cea mai bună coloană sonoră

Nominalizările la score: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another, Sinners.

Cel mai bun cântec original

În competiția pentru cântec original intră:

„Dear Me” – Diane Warren: Relentless

„Golden” – KPop Demon Hunters

„I Lied to You” – Sinners

„Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!

„Train Dreams” – Train Dreams

Cea mai bună scenografie

Nominalizările la scenografie: Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners.

Cel mai bun scurtmetraj de animație

Lista include: Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan, The Three Sisters.

Cel mai bun scurtmetraj live-action

Nominalizările sunt: Butcher’s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen’s Period Drama, The Singers, Two People Exchanging Saliva.

Cel mai bun sunet

Categoria sunet: F1, Frankenstein, One Battle After Another, Sinners, Sirāt.

Cele mai bune efecte vizuale

Nominalizările la VFX: Avatar: Fire and Ash, F1, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus, Sinners.

Cea mai bună distribuție

La această categorie concurează: Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent și Sinners.