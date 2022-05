Atacul rusesc din Donbas „cel mai mare de pe teritoriul european de după cel de-al Doilea Război Mondial încoace”, spune ministrul de Externe al Ucrainei

Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat că ofensiva rusă din Donbas este „cea mai mare pe teritoriul european de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace”, potrivit .

Kuleba a scris pe Twitter că este „prea devreme” pentru a concluziona că Kievul are deja toate armele necesare pentru

El i-a îndemnat pe aliați să „accelereze livrările de arme și muniție, în special MLRS (sisteme multiple de lansare de rachete), artilerie cu rază lungă de acțiune, APC-uri (transporturi blindate de personal)”.

Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs.

