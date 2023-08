Atenţionare de călătorie MAE: Situație de urgență în Hawaii din cauza incendiilor provocate de uraganul Dora

Ministerul de Externe informează românii care se află sau vor să călătorească în Hawaii că autoritățile americane au decretat situație de urgență în zonă, ca urmare a provocate de Uraganul Dora.

Situație de urgență în Hawaii din cauza incendiilor

Zona cea mai afectată este insula Maui, unde sunt în desfășurare operațiuni de evacuare a populației.

Cei aflați acolo sunt sfătuiți să urmeze instrucţiunile autorităților și să meargă în adăposturile puse la dispoziția populației, pentru a degreva drumurile și a facilita circulația convoaielor cu echipajele de salvare.

Până în prezent, au fost comunicate următoarele adăposturi:

Maui:

Maui High School – 660 Lono Ave, Kahului, HI 96732

Mayor Hannibal Tavares Community Center – 91 Pukalani St, Makawao, HI 96768

War Memorial Gym – 700 Halia Nakoa St. Wailuku, Maui, HI 96793

Lahaina Civic Center – 1840 Honoapiilani Hwy, Lahaina, Maui, HI 96761

Hawaii:

Waimea Community Center- 65-1260 Kawaihae Rd, Waimea, HI 96743

Waimea District Park

Hisaoka Gym on the Island – Kamehameha Park, 54-382 Kamehameha Park Rd, Kapaau, HI 96755.

De asemenea, MAE atrage atenția că, tot , mai multe curse aeriene au înregistrat întârzieri, iar altele au fost anulate. Cei care au programate călătorii în zonă sunt sfătuiți să mențină legătura cu companiile aeriene ce operează zborurile de pe aeroporturile din Hawaii în vederea obținerii asistenței și rerutării zborurilor, dupa caz.

Condiții cu privire la legislația americană privind rambursarea contravalorii biletelor de călătorie și/ sau rerutarea pot fi identificate pe site-ul oficial al Departamentului de Transporturi american , precum și la .

Cetățenii români pot solicita informatii și asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Washington: +1 (202) 332-2392, +1 (202) 332-2935, +1 (202) 332-4858.

Cei care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și numărul de telefon de urgență al Ambasadei României la Washington: +1 (202) 420-8350.