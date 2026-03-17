B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O autoare de cărți pentru copii și-a otrăvit soțul cu fentanil. Care a fost motivul  pentru care a recurs la acest gest

O autoare de cărți pentru copii și-a otrăvit soțul cu fentanil. Care a fost motivul  pentru care a recurs la acest gest

Flavia Codreanu
17 mart. 2026, 23:20
O autoare de cărți pentru copii și-a otrăvit soțul cu fentanil. Care a fost motivul  pentru care a recurs la acest gest
sursa foto: Facebook/ Kouri Richins

Autoarea unei cărți pentru copii, creată pentru a-i ajuta pe cei mici să depășească suferința după pierderea unui părinte, a fost găsită vinovată de uciderea propriului soț.

Cum a plănuit autoarea unei cărți otrăvirea soțului ei

Kouri Richins, o mamă de 35 de ani din Utah, SUA, a șocat opinia publică după ce a publicat volumul intitulat „Are You With Me?”, în timp ce ea însăși era responsabilă pentru moartea tatălui copiilor ei.

Procurorii au descris acțiunile lui Kouri Richins drept cele ale unei „văduve negre”, susținând că aceasta a plănuit crima cu sânge rece. În martie 2022, femeia i-a dat soțului ei un cocktail Moscow Mule în care a pus o doză de fentanil de cinci ori mai mare decât cea letală. Femeia a mai încercat în trecut să-l ucidă pe soț de Valentine’s Day, cu un sandviș în care strecurase droguri. Deși apărarea a pretins că a fost o supradoză accidentală, căutările pe Google despre doze letale de otravă și dovezile privind achiziția ilegală de substanțe nu au putut fi negate.

Care este motivul pentru care femeia a acționat în felul acesta  

Anchetatorii au demonstrat că femeia, mamă a trei copii, avea datorii de 4,5 milioane de dolari din cauza unor afaceri imobiliare eșuate. Kouri Richins spera să acopere aceste pierderi prin moștenirea proprietăților de lux și încasările polițelor de asigurare ale soțului său. În paralel, aceasta avea o relație cu un veteran al războiului din Irak. Mai mult, la proces s-a dezvăluit că femeia l-a întrebat pe iubit dacă a ucis vreodată pe cineva, la doar câteva zile după ce îi administrase soțului doza fatală, scrie The Sun.

Ce pedeapsă riscă acum femeia după verdictul juriului

După doar trei ore de deliberări, juriul a condamnat-o pe Kouri Richins pentru crimă deosebit de gravă, tentativă de omor, fraudă de asigurări și falsificarea unor documente financiare. Femeia riscă acum o pedeapsă cuprinsă între 25 de ani de închisoare și detenția pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate. Sentința finală urmează să fie pronunțată oficial pe data de 13 mai 2026.

Tags:
Citește și...
Tragedie în Viena după prăbușirea unor schele într-un cartier istoric. Patru persoane și-au pierdut viața. Cum s-a produs accidentul (FOTO, VIDEO)
Externe
Tragedie în Viena după prăbușirea unor schele într-un cartier istoric. Patru persoane și-au pierdut viața. Cum s-a produs accidentul (FOTO, VIDEO)
Ucraina a trimis 200 de operatori de drone în Orientul Mijlociu. Volodimir Zelenski laudă eficiența sistemului de apărare antiaeriană
Externe
Ucraina a trimis 200 de operatori de drone în Orientul Mijlociu. Volodimir Zelenski laudă eficiența sistemului de apărare antiaeriană
Una dintre cele mai cunoscute insule din Europa riscă să fie ocupat de clanurile mafiote.  
Externe
Una dintre cele mai cunoscute insule din Europa riscă să fie ocupat de clanurile mafiote.  
Donald Trump a anunțat când se va încheia războiul din Iran. Ce critici dure a lansat la adresa NATO
Externe
Donald Trump a anunțat când se va încheia războiul din Iran. Ce critici dure a lansat la adresa NATO
Iranul a lansat un nou atac asupra ambasadei SUA din Bagdad. Mai multe ținte în Israel şi americane vizate de racheta avansată Haj Qasem
Externe
Iranul a lansat un nou atac asupra ambasadei SUA din Bagdad. Mai multe ținte în Israel şi americane vizate de racheta avansată Haj Qasem
Argentina se retrage oficial din Organizația Mondială a Sănătății. De ce a luat guvernul această decizie
Externe
Argentina se retrage oficial din Organizația Mondială a Sănătății. De ce a luat guvernul această decizie
Casa Albă a confirmat oficial. Vizita lui Donald Trump în China a fost amânată
Externe
Casa Albă a confirmat oficial. Vizita lui Donald Trump în China a fost amânată
Războiul din Golf: Sute de specii marine sunt amenințate de un dezastru ecologic masiv
Externe
Războiul din Golf: Sute de specii marine sunt amenințate de un dezastru ecologic masiv
Schimbare legislativă importantă pentru femeile din Parlamentul European. Ce presupun noile reguli și când ar putea în vigoare
Externe
Schimbare legislativă importantă pentru femeile din Parlamentul European. Ce presupun noile reguli și când ar putea în vigoare
Germania și-a pierdut încrederea în Trump. Parlamentul federal analizează repatrierea tezaurului de aur din SUA
Externe
Germania și-a pierdut încrederea în Trump. Parlamentul federal analizează repatrierea tezaurului de aur din SUA
Ultima oră
23:11 - Circulația feroviară blocată în Timiș după deraierea unei locomotive. Ce s-a întâmplat cu pasagerii din tren
22:57 - Incident mortal la Zalău. Un pacient a căzut de la etajul 5 al Spitalului de Urgență. Poliția anchetează cazul
22:34 -  Clipe de coșmar pentru sora Adrianei Bahmuțeanu! Anca Toma, terorizată de un grup de adolescenți în timp ce era la volan
22:33 - Tragedie în Viena după prăbușirea unor schele într-un cartier istoric. Patru persoane și-au pierdut viața. Cum s-a produs accidentul (FOTO, VIDEO)
22:26 - Ucraina a trimis 200 de operatori de drone în Orientul Mijlociu. Volodimir Zelenski laudă eficiența sistemului de apărare antiaeriană
22:02 - Electric Castle 2026: Lista completă de artiști a fost publicată. Cât costă biletele și ce surpriză îi așteaptă pe fani
22:01 - Adrian Câciu și-a cerut scuze pentru derapajul din Parlament. PNL a cerut PSD să-l sancționeze
22:00 - Primăria Capitalei lansează un program pentru curățarea grafitti-ului neautorizat. Cum vor fi sprijiniți proprietarii de clădiri
21:45 - Una dintre cele mai cunoscute insule din Europa riscă să fie ocupat de clanurile mafiote.  
21:33 - Se pregătește măsura așteptată de milioane de pensionari. Anunțul ministrului Muncii