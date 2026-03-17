Autoarea unei cărți pentru copii, creată pentru a-i ajuta pe cei mici să depășească suferința după pierderea unui părinte, a fost găsită vinovată de uciderea propriului soț.

Cum a plănuit autoarea unei cărți otrăvirea soțului ei

Kouri Richins, o mamă de 35 de ani din Utah, SUA, a șocat opinia publică după ce a publicat volumul intitulat „Are You With Me?”, în timp ce ea însăși era responsabilă pentru moartea tatălui copiilor ei.

Procurorii au descris acțiunile lui Kouri Richins drept cele ale unei „văduve negre”, susținând că aceasta a plănuit crima cu sânge rece. În martie 2022, femeia i-a dat soțului ei un cocktail Moscow Mule în care a pus o doză de fentanil de cinci ori mai mare decât cea letală. Femeia a mai încercat în trecut să-l ucidă pe soț de Valentine’s Day, cu un sandviș în care strecurase droguri. Deși apărarea a pretins că a fost o supradoză accidentală, căutările pe Google despre doze letale de otravă și dovezile privind achiziția ilegală de substanțe nu au putut fi negate.

Care este motivul pentru care femeia a acționat în felul acesta

Anchetatorii au demonstrat că femeia, mamă a trei copii, avea datorii de 4,5 milioane de dolari din cauza unor afaceri imobiliare eșuate. Kouri Richins spera să acopere aceste pierderi prin moștenirea proprietăților de lux și încasările polițelor de ale soțului său. În paralel, aceasta avea o relație cu un veteran al războiului din Irak. Mai mult, la proces s-a dezvăluit că femeia l-a întrebat pe iubit dacă a ucis vreodată pe cineva, la doar câteva zile după ce îi administrase soțului doza fatală, scrie .

Ce pedeapsă riscă acum femeia după verdictul juriului

După doar trei ore de deliberări, juriul a condamnat-o pe Kouri Richins pentru crimă deosebit de gravă, tentativă de omor, fraudă de asigurări și falsificarea unor documente financiare. Femeia riscă acum o pedeapsă cuprinsă între 25 de ani de închisoare și detenția pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate. Sentința finală urmează să fie pronunțată oficial pe data de 13 mai 2026.