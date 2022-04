Autoritățile din Shanghai au impus carantina pentru a controla răspândirea Covid-19, astfel cetățenii nu au avut voie să iasă din casă nici măcar să-și cumpere mâncare. Autoritățile chineze câți sunt în metropolă.

Pe lângă aceasta, orașul se confruntă și cu penurie de alimente, autoritățile fiind acuzate că ar fi aruncat sute de kilograme de legume și fructe, pe motiv că ar fi fost stricate.

Pe rețelele de socializare, au apărut imagini care surprind coșuri de gunoi pline de legume și fructe. Mai mulță cetățeni au fost surprinși consumând alimentele aruncate, potrivit

Între timp, cei plasați în carantină se confruntă cu foamea, fiindcă nu li s-a permis să iasă din casă nici pentru a se aproviziona. Pe fondul tensiunilor apărute, autoritățile forțează pentru a opri transmiterea comunitară a coronavirusului.

When citizens are starving and food supplies are the major concern, unlimited vegetables being thrown away in garbage under CCP’s regime

A large number of fruits and vegetables were thrown into the trash can by the goverment, and residents were looking for food in the trash can.

