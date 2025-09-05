Țările europene care se învecinează cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca SUA să își reducă numărul de trupe din zonă prin consolidarea propriei capacități militare, a declarat președintele Estoniei pentru .

De ce ar putea SUA să își retragă trupele din Europa

Alar Karis a spus că a făcut lobby pe lângă președintele american Donald Trump cu privire la importanța menținerii trupelor în Europa de Est atunci când cei doi bărbați au stat unul lângă altul timp de două ore în timpul înmormântării Papei Francisc din aprilie.

„I-am explicat totul”, a spus liderul estonian la reprezentanța țării pe lângă Uniunea Europeană. „Prezența trupelor americane în Estonia – nu numai în Estonia, în Europa – este crucială și este importantă pentru SUA, nu doar pentru Europa.”

Însă, deși Karis a fost liniștit de unele dintre declarațiile lui Trump, și anume promisiunea sa din această săptămână de a menține trupele americane în Polonia, liderul estonian a subliniat că este încă „foarte dificil de prezis” ce va face Washingtonul în țările baltice.

Ce consecințe ar avea retragerea trupelor americane

Țări precum Estonia „trebuie să fie pregătite pentru orice scenariu”, în timp ce riscul unei retrageri din partea celui mai mare membru al NATO „înseamnă că ar trebui să ne dezvoltăm propria capacitate”, a adăugat Karis. În calitate de președinte al Estoniei, el este comandantul-șef al forțelor armate ale țării și o reprezintă în relațiile internaționale.

SUA are în prezent aproximativ 2.000 de soldați staționați în statele baltice (Estonia, Lituania și Letonia) ca parte a unei consolidări militare în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia din februarie 2022.

Pentagonul își revizuiește în prezent postura forțelor globale și se așteaptă să dezvăluie rezultatele la sfârșitul acestei luni. Deși conținutul nu este cunoscut, revizuirea este pregătită sub conducerea subsecretarului de stat pentru politică al apărării, Elbridge Colby, un susținător deschis al reducerii prezenței SUA în Europa.

Vizita lui Karis la Bruxelles — unde s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte — a coincis cu o reuniune a liderilor UE din „coaliția de voință” care lucrează la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Reuniunea a determinat un purtător de cuvânt al ministerului de externe rus să declare că Moscova nu va accepta trupe străine în Ucraina ca parte a unui posibil armistițiu.

Dar Karis a spus că Moscova nu ar trebui să aibă niciun cuvânt de spus în această chestiune: „Rusia a început această agresiune… Răspunsul este cu siguranță nu.”

Soluții privind garanțiile de securitate

Liderii UE să-i prezinte lui Trump joi seară concluziile lucrărilor lor privind garanțiile de securitate. Întrebat dacă se așteaptă ca Trump să crească presiunea asupra lui Putin, Karis — a cărui țară a promis trupe în cadrul inițiativei — a spus că „mult depinde de temperamentul lui Trump”.

„În acest moment, Estonia și multe țări europene susțin ceea ce face Trump”, a spus Karis. „A discutat cu Putin de atâtea ori și nu se întâmplă nimic… Cred că deja își pierde cumpătul.”

Karis a ajuns la Bruxelles la doar câteva zile după ce o clădire a delegației UE din Kiev a fost avariată de un atac cu rachete rusești – un eveniment pe care l-a considerat neaccidental. „Singura greșeală pe care a făcut-o Putin a fost începerea războiului”, a spus el.

Fiind unul dintre cei mai devotați susținători ai Ucrainei la masa Consiliului European, Karis a declarat că speră că Kievul va putea începe negocierile oficiale de aderare la bloc înainte de sfârșitul președinției rotative a Danemarcei, care se încheie pe 31 decembrie.

Întrebat cum ar putea blocul să depășească opoziția Ungariei, care blochează în prezent aderarea Ucrainei, el a spus: „Ar trebui să lucrăm la această țară… Poate ar trebui să vorbim mai mult cu [prim-ministrul ungar Viktor Orbán], nu doar să-l etichetăm, pentru a găsi o soluție.”