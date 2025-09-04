B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)

Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)

Traian Avarvarei
04 sept. 2025, 22:43
Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)
Președintele francez Emmanuel Macron. Sursa Foto: Hepta - Alexey Vitvitsky

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, după un nou summit al „Coaliției de Voință”, că 26 de state s-au „angajat să participe la o forţă de reasigurare” în cadrul unei viitoare păci în Ucraina, desfăşurând trupe în această țară sau fiind „prezente la sol, pe mare sau în aer”. Acesta a mai afirmat că europenii vor adopta noi sancţiuni, în coordonare cu SUA, dacă Rusia continuă să refuze pacea, scrie presa franceză.

Cuprins

  • Ce a declarat Macron despre trimiterea de trupe de menținere a păcii în Ucraina
  • Ce se va întâmpla cu sprijinul SUA pentru Ucraina
  • Ce va face România odată ce războiul din Ucraina va înceta

Ce a declarat Macron despre trimiterea de trupe de menținere a păcii în Ucraina

Emmanuel Macron a refuzat să intre în detalii, motivând că „a nu ne descoperi în fața Rusiei” face parte din strategia de apărare a Ucrainei și a aliaților ei. Totuși, acesta a ținut să precizeze că „avem o planificare militară robustă, nu e doar o declarație de intenție”

Întrebat despre Germania, Polonia și Italia, care se arătaseră reticente în privința trimiterii de trupe în Ucraina, Macron a răspuns că toate trei fac parte din lista celor 26, dar modalitățile de ajutor pentru Ucraina diferă: unii vor trimite efectiv trupe în Ucraina, iar alții vor sprijini prin baze și capacități aflate pe teritoriul NATO.

Președintele Franței a mai afirmat că această forță nu va avea obiectivul de a purta vreun război cu Rusia, ci doar va oferi garanții de securitate pentru Ucraina. Garanțiile vor intra în vigoare chiar din ziua în care războiul se va încheia.

Ce se va întâmpla cu sprijinul SUA pentru Ucraina

După ce participanții la summit au vorbit cu președintele american Donald Trump prin videoconferință, Emmanuel Macron a mai declarat că sprijinul SUA pentru „garanţiile de securitate” acordate Ucrainei va fi definitivat „în următoarele zile”.

„Coaliția de Voință” e formată din 31 de state, inclusiv România, este condusă de Marea Britanie și Franța și are ca obiectiv acordarea de sprijin consolidat Ucrainei în fața agresiunii ruse.

Ce va face România odată ce războiul din Ucraina va înceta

Tot joi, președintele Nicușor Dan a declarat că România nu va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, ci doar „vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”.

„A fost o consultare cu partidele când nu eram președinte. Multe din țările din proximatitatea Rusiei au aceeași decizie ca noi, ca să nu trimitem trupe în Ucraina. În schimb, vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii. Dar trebuie să ajungem la pace sau încetarea focului.

Un lucru important este că au fost mai multe săptămâni la nivelul miniștrilor apării și de externe în care fiecare țară a spus cu ce poate contribui la garanțiile de securitate. Avem exprimată intenția SUA de a contribui.

Mi-aș dori foarte mult ca SUA să fie implicate în special pe partea de sancțiuni pentru că sancţiunile pe care le pot dispune Statele Unite către Rusia pot să fie foarte consistente şi foarte constrângătoare pentru Rusia. Cam ăsta e momentul la care noi ne aflăm acum”, a explicat președintele Nicușor Dan, pentru Observator News.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
Externe
Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă România va trimite trupe de pace în Ucraina: „Vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”
Externe
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă România va trimite trupe de pace în Ucraina: „Vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”
Trump revine la Casa Albă pentru a proteja interesele americane: Maria Zaharova comentează situația critică / Prioritatea liderului american este propria țară, nu salvarea lumii
Externe
Trump revine la Casa Albă pentru a proteja interesele americane: Maria Zaharova comentează situația critică / Prioritatea liderului american este propria țară, nu salvarea lumii
Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
Externe
Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
Accident de amploare în Germania! Șoferul unui BMW a intrat într-un grup de 15 copii. Ce s-a întâmplat mai exact
Externe
Accident de amploare în Germania! Șoferul unui BMW a intrat într-un grup de 15 copii. Ce s-a întâmplat mai exact
Incident șocant! Un copil de 13 ani a fost snopit în bătaie de un bărbat de 40 de ani. Cum s-a petrecut agresiunea
Externe
Incident șocant! Un copil de 13 ani a fost snopit în bătaie de un bărbat de 40 de ani. Cum s-a petrecut agresiunea
Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, despre lupta cu demența: „Am fost izolată și copleșită”. Familia actorului găsește puterea să meargă mai departe
Externe
Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, despre lupta cu demența: „Am fost izolată și copleșită”. Familia actorului găsește puterea să meargă mai departe
Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
Externe
Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
UE sprijină Moldova cu noi fonduri europene. Bruxelles-ul face apel către investitori să mizeze pe viitorul țării
Externe
UE sprijină Moldova cu noi fonduri europene. Bruxelles-ul face apel către investitori să mizeze pe viitorul țării
Cum a devenit Ucraina un furnizor cheie de energie în Europa, deși în urmă cu un an era aproape de colaps energetic
Externe
Cum a devenit Ucraina un furnizor cheie de energie în Europa, deși în urmă cu un an era aproape de colaps energetic
Ultima oră
23:29 - Mircea Lucescu, înainte de România – Canada: „Aș fi preferat să nu jucăm acest meci”
23:23 - Ce spun specialiștii despre dormitul cu telefonul lângă pernă. Obiceiul greșit care te poate afecta
23:16 - Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
22:52 - Scapă de mătreață cu o mască naturală! Rețeta simplă care chiar funcționează
22:51 - Fraudă cu panouri fotovoltaice descoperită de ANAF. Ministrul Finanțelor confirmă ancheta în curs
22:17 - Lucrările pe Lotul 1 al A0 Nord avansează. Ministrul Transporturilor a vorbit despre stadiul proiectului
22:14 - Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani! A murit, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Unde s-a petrecut incidentul
21:56 - Oana Radu s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Șerban Balaban. Artista a optat pentru o rochie care a întors toate privirile (FOTO)
21:49 - Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit” (VIDEO)
21:45 - Trafic restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Circulația va fi suspendată temporar pe 5 septembrie