Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, după al „Coaliției de Voință”, că 26 de state s-au „angajat să participe la o forţă de reasigurare” în cadrul unei viitoare păci în Ucraina, desfăşurând trupe în această țară sau fiind „prezente la sol, pe mare sau în aer”. Acesta a mai afirmat că europenii vor adopta noi sancţiuni, în coordonare cu SUA, dacă Rusia continuă să refuze pacea, scrie presa franceză.

Cuprins

Ce a declarat Macron despre trimiterea de trupe de menținere a păcii în Ucraina

Ce se va întâmpla cu sprijinul SUA pentru Ucraina

Ce va face România odată ce războiul din Ucraina va înceta

Ce a declarat Macron despre trimiterea de trupe de menținere a păcii în Ucraina

Emmanuel Macron a refuzat să intre în detalii, motivând că „a nu ne descoperi în fața Rusiei” face parte din strategia de apărare a Ucrainei și a aliaților ei. Totuși, acesta a ținut să precizeze că „avem o planificare militară robustă, nu e doar o declarație de intenție”

Întrebat despre Germania, Polonia și Italia, care se arătaseră reticente în privința trimiterii de trupe în Ucraina, Macron a răspuns că toate trei fac parte din lista celor 26, dar modalitățile de ajutor pentru Ucraina diferă: unii vor trimite efectiv trupe în Ucraina, iar alții vor sprijini prin baze și capacități aflate pe teritoriul NATO.

Președintele Franței a mai afirmat că această forță nu va avea obiectivul de a purta vreun război cu Rusia, ci doar va oferi garanții de securitate pentru Ucraina. Garanțiile vor intra în vigoare chiar din ziua în care războiul se va încheia.

Ce se va întâmpla cu sprijinul SUA pentru Ucraina

După ce participanții la summit au vorbit cu președintele american Donald Trump prin videoconferință, Emmanuel Macron a mai declarat că sprijinul SUA pentru „garanţiile de securitate” acordate Ucrainei va fi definitivat „în următoarele zile”.

„Coaliția de Voință” e formată din 31 de state, inclusiv România, este condusă de Marea Britanie și Franța și are ca obiectiv acordarea de sprijin consolidat Ucrainei în fața agresiunii ruse.

Ce va face România odată ce războiul din Ucraina va înceta

Tot joi, președintele Nicușor Dan că România nu va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, ci doar „vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”.

„A fost o consultare cu partidele când nu eram președinte. Multe din țările din proximatitatea Rusiei au aceeași decizie ca noi, ca să nu trimitem trupe în Ucraina. În schimb, vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii. Dar trebuie să ajungem la pace sau încetarea focului.

Un lucru important este că au fost mai multe săptămâni la nivelul miniștrilor apării și de externe în care fiecare țară a spus cu ce poate contribui la garanțiile de securitate. Avem exprimată intenția SUA de a contribui.

Mi-aș dori foarte mult ca SUA să fie implicate în special pe partea de sancțiuni pentru că sancţiunile pe care le pot dispune Statele Unite către Rusia pot să fie foarte consistente şi foarte constrângătoare pentru Rusia. Cam ăsta e momentul la care noi ne aflăm acum”, a explicat președintele Nicușor Dan, pentru Observator News.