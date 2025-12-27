Președintele american Donald Trump a transmis un avertisment ferm omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii programate duminică în Florida. Cu toate că liderul de la Kiev vine cu noi propuneri pentru a pune capăt războiului cu , Trump a subliniat că niciun acord nu este garantat fără aprobarea sa explicită.

Trump: „Nu are nimic până când nu îmi dau acordul”

Donald Trump a declarat vineri că poziția Ucrainei rămâne incertă până când el își va exprima susținerea clară, scrie Agerpres.

„Șeful statului ucrainean ‘nu are nimic până când nu îmi dau acordul’”, a afirmat președintele Statelor Unite.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că așteaptă să vadă ce propuneri va aduce Zelenski la masa discuțiilor: „Așadar, vom vedea ce are”, a spus Trump.

În același timp, acesta s-a arătat optimist în privința relațiilor sale atât cu președintele ucrainean, cât și cu liderul de la Kremlin: „Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu (președintele rus Vladimir) Putin”, a continuat Donald Trump, menționând că intenționează să discute „în curând” și cu liderul rus.

Întâlnire la Mar-a-Lago, în plin blocaj diplomatic

Volodimir Zelenski urmează să călătorească duminică în Florida, unde Donald Trump își petrece sărbătorile de sfârșit de an, la reședința sa Mar-a-Lago.

Vizita are loc într-un moment sensibil, în care negocierile pentru încheierea războiului cu Rusia sunt blocate, iar problema teritoriilor rămâne nerezolvată.

Președintele ucrainean dorește să discute în special chestiunea teritoriilor ocupate, în contextul în care Rusia controlează în prezent peste 19% din suprafața Ucrainei.

Planul revizuit al SUA, contestat de Moscova

Întâlnirea are loc la câteva zile după ce Volodimir Zelenski a făcut publice detalii din planul revizuit al Statelor Unite pentru oprirea conflictului, document modificat în urma consultărilor cu Kievul.

Noua versiune a fost însă dur criticată de Moscova, care a acuzat Ucraina că încearcă „să saboteze” discuțiile de pace.

Documentul prevede înghețarea actualei linii a frontului, fără a oferi o soluție imediată privind revendicările teritoriale ale Rusiei, un aspect considerat inacceptabil de Kremlin.