Declarațiile recente ale secretarului britanic al Apărării, John Healey, au readus în prim-plan atât responsabilitatea pentru crimele de război din Ucraina, cât și sprijinul militar tot mai ferm al Londrei pentru Kiev. Vizita sa în capitala ucraineană a fost marcată de un atac aerian, dar și de anunțuri cu implicații strategice majore.

Ce a declarat John Healey despre Vladimir Putin și crimele de război

Aflat la Kiev, John Healey a afirmat că, având posibilitatea de a reține orice lider mondial, l-ar „lua în custodie pe (președintele rus Vladimir) Putin și l-ar trage la răspundere pentru crime de război”. Declarația a fost făcută pentru și a venit în contextul documentării atrocităților comise de forțele ruse în Ucraina.

Healey a amintit explicit de masacrele din Bucea, „ceea ce am văzut la Bucea, la una dintre primele mele vizite în Ucraina”, dar și de „răpirea unor copii ucraineni pe care i-am întâlnit la Irpin”. Oficialul britanic a subliniat că aceste fapte nu pot fi ignorate și trebuie să atragă răspundere penală internațională.

Cum a fost afectată vizita ministrului britanic de atacurile rusești

Vizita la Kiev nu a fost lipsită de pericole, trenul cu care călătorea John Healey fiind nevoit să facă o oprire de urgență în urma unui atac cu rachete și drone rusești. Incidentul a avut loc în noaptea de 9 ianuarie, într-un context de intensificare a bombardamentelor asupra capitalei.

În urma loviturilor, patru persoane din Kiev și-au pierdut viața, iar mai multe clădiri rezidențiale au fost grav avariate. „A fost un moment grav și un memento dur al barajului de drone și rachete care lovesc ucrainenii în condiții de ger”, a declarat Healey, referindu-se la realitatea zilnică a populației civile, potrivit Digi24.

Ce sunt rachetele „Nightfall” și ce rol ar putea avea în conflict

După vizita sa, Londra a confirmat intenția de a dezvolta și transfera Ucrainei rachete balistice de tip „Nightfall”. Acestea sunt echipate cu un focos de 200 de kilograme și pot lovi ținte aflate la până la 500 de kilometri distanță.

Secretarul britanic al Apărării a anunțat că este în căutare de companii din Regatul Unit pentru proiectarea și furnizarea primelor trei rachete, contractul având o valoare de 9 milioane de lire sterline. Healey a confirmat că astfel de rachete ar putea ajunge până la Moscova, subliniind că trebuie să fie capabilă nu doar să se apere, ci și să riposteze.

De ce sunt Bucea și mandatul CPI invocate din nou în acest context

Healey a vorbit din nou despre Bucea, localitate devenită simbol al crimelor de război rusești după descoperirea gropilor comune în aprilie 2022. Biroul Procurorului General al Ucrainei a documentat peste 1.400 de civili uciși în district, inclusiv 37 de copii.

În acest context, Curtea Penală Internațională a emis, în martie 2023, un mandat de arestare pe numele lui pentru deportarea ilegală a civililor ucraineni.

„Îți spune tot ce trebuie să știi despre președintele Putin și despre hotărârea lui nu doar de a purta un război împotriva Ucrainei, ci de a viza civilii”, a declarat Healey, indicând clădirea avariată din spatele său.

Ce mesaj transmite Londra privind sprijinul pentru Ucraina

Oficialul britanic a transmis un mesaj ferm privind continuarea sprijinului militar pentru Kiev și necesitatea opririi agresiunii ruse. „Acesta este un om care trebuie oprit. Acesta este un război care trebuie oprit”, a spus Healey, subliniind angajamentul Marii Britanii

„Misiunea noastră este să sprijinim Ucraina în lupta sa de astăzi și să contribuim la asigurarea păcii pentru viitor”, a adăugat secretarul britanic al Apărării.