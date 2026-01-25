B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii

Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii

Adrian Teampău
25 ian. 2026, 22:18
Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Barack Obama, apel către americani
  2. Agenții federali au împușcat mortal un infirmier

Barack Obama a calificat moartea infirmierului Alex Pretti, ucis de agenţi federali sâmbătă la Minneapolis, drept o „tragedie cutremurătoare”.

Barack Obama, apel către americani

Fostul președinte a făcut apel la deșteptarea americanilor în fața atacurilor lansate de administrația Trump împotriva valorilor fundamentale ale Statelor Unite. Barack Obama a declarat că tragedia de la Minneapolis trebuie să fie un „apel la trezire” către orice american, indiferent de simpatiile politice. El a avertizat că multe dintre valorile fundamentale ale Statelor Unite sunt supuse tot mai mult unor atacuri.

„Ţine de fiecare cetăţean american să se ridice împotriva injustiţiei, să protejeze libertăţile noastre fundamentale şi să facă guvernul nostru să dea socoteală”, a transmis fostul președinte prin intermediul unui comunicat de presă.

Obama critică actuala administrație condusă de Donald Trump precizând că încearcă să provoace escaladarea tensiunilor.

„Agenţii însărcinaţi cu aplicarea legii federale şi de imigraţie au o slujbă grea. Dar americanii se aşteaptă să şi-o facă cu respectarea legii şi să coopereze cu oficialii de stat şi locali pentru a asigura siguranţa publică. Nu este ceea ce vedem la Minnesota. De fapt, vedem opusul”, a mai precizat preşedintele SUA în comunicat.

Agenții federali au împușcat mortal un infirmier

Un bărbat a fost împușcat mortal de agenții federali la Minneapolis, provocând noi tensiuni în oraș. Alex Pretti, bărbatul ucis de un ofițer al Patrulei de Frontieră din SUA la Minneapolis era asistent medical la terapie intensivă, în cadrul unui așa-numit spital VA (Veterans Affairs, unitatea medicală federală administrată de Departamentul pentru Afacerile Veteranilor).

Acest incident intervine într-un context exploziv în SUA, la mai puţin de trei săptămâni după ce o altă femeie, Renée Good, a fost împușcată mortal, în același oraș.

Pretti era cetățean american, născut în Illinois. La fel ca în cazul lui Renée Good, prima victimă a celor de la ICE din Minneapolis, documentele instanței au arătat că nu avea cazier judiciar. Familia sa a declarat că nu a avut niciodată interacțiuni cu forțele de ordine în afară de câteva amenzi de circulație.

