Un austriac e acuzat de omor din culpă, după ce și-a abandonat iubita în vârf de munte, iarna, în miez de noapte. S-a întâmplat la începutul acestui an, iar procesul său urmează să înceapă în februarie anul viitor.

Cum s-a produs tragedia

S-a întâmplat pe 19 ianuarie, la aproximativ 50 de metri sub crucea de pe vârful Grossglockner, cel mai înalt vârf al Austriei.

Thomas Plamberger, alpinist experimentat în vârstă de 39 de ani, a dus-o pe iubita sa, Kerstin Gurtner, în vârstă de 33 de ani, la peste 3.700 de metri în condiții de -20 de grade. Ea era pasionată de munte, dar nu avea experiență.

Procurorii spun că bărbatul, în jurul orei 02.00, și-a lăsat iubita epuizată, hipotermică și dezorientată, la aproximativ 50 de metri sub crucea de pe vârful muntelui. Ea a înghețat acolo până la moarte.

Cei doi rămăseseră blocați pe munte începând cu ora 20:50, dar el a alertat salvamontiștii abia la ora 01:35, după care și-ar fi pus telefonul pe silențios. La ora 02:30, o cameră de supraveghere de pe traseu l-a surprins coborând singur de pe munte. Alpinistul a contactat din nou serviciile de urgență la 03:30, scrie , citând Heute.

Ce spune avocatul acuzatului

Thomas Plamberger e acum acuzat de omor din culpă. Avocatul lui spune, însă, că moartea lui Kerstin Gurtner a fost „un accident tragic și nefericit”.

Procesul e așteptat să înceapă în februarie 2026. Dacă va fi găsit vinovat, Thomas riscă până la trei ani de închisoare.