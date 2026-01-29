B1 Inregistrari!
Băsescu: „Trump ține mai mult cu Putin decât cu Zelenski. Și ăsta o mare figură, ne ceartă, nu-și dă seamă că a intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”. Ce spune despre ideea unei Europe cu două viteze (VIDEO)

Traian Avarvarei
29 ian. 2026, 16:48
Traian Băsescu Sursa foto: Captura video B1TV
Cuprins
  1. Băsescu, despre Europa cu două viteze
  2. Băsescu: SUA rămân singură mare putere globală
  3. Băsescu, critici pentru Zelenski

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că ideea unei Europe cu două viteze e extrem de păguboasă pentru noi și vine într-un moment cum nu se poate mai prost pentru continent. Acesta a mai afirmat că SUA au dreptate să ne ceară nouă, europenilor, să investim mai mult în propria apărare și că America „deocamdată e singură mare putere globală”. Băsescu a mai susținut că președintele american Donald Trump „ține mai mult cu Putin decât cu Zelenski”, iar Zelenski „nu-și dă seamă că a intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Băsescu, despre Europa cu două viteze

„Unde e marea problemă? Acum a mai apărut una… Marea problemă e că Germania a lansat iar ideea mai veche a Europei cu două viteze și, după părerea mea, aici va fi următoarea abordare: unii vor să facă Europa federală, Uniunea Statelor Europene, cum e SUA, și alții se vor suveraniști. Iar cei care vor să facă Uniunea Statelor Europene le vor spune suveraniștilor: ”la revedere, băieți! noi ne accelerăm integrarea, voi rămâneți cu steagul și bățul de la steag și dați din gură și vedeți cum o duceți și când vă papă rușii!””, a declarat Traian Băsescu.

Acesta a remarcat și momentul în care reapare pe tapet ideea Europei cu două viteze, anume „un moment în care consolidarea Europei e vitală, SUA ne spun ”da, la nevoie vă ajutăm, dar în principal trebuie să vă apărați singuri””.

Băsescu: SUA rămân singură mare putere globală

Fostul președinte a mai precizat că SUA „rămân un pilon de bază al NATO”: „Deci povestea asta că pleacă SUA din NATO e o poveste” și „SUA continuă să-și asume scutul nuclear al Europei”.

„După părerea mea, când facem un NATO european, excludem SUA și trebuie să avem multă grijă. Sigur că Europa trebuie să-și consilideze capacitatea de apărare, aici SUA au dreptate și au cerut același lucru Coreei de Sud. (…) Uniunea Statelor Europene”, a continuat acesta.

Băsescu, critici pentru Zelenski

Traian Băsescu a afirmat apoi că, în privința tranșării conflictului dintre Rusia și Ucraina, „n-aș vrea să se impună cum vrea Donald Trump că Trump, din păcate, ține mai mult cu Putin decât cu Zelenski și ăsta, de altfel, o mare figură care a început să dea lecții Europei, ne ceartă, ne instruiește, nu-și dă seamă că a intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”.

