Belarus și Coreea de Nord își întăresc alianța printr-un tratat oficial

Belarus și Coreea de Nord au semnat joi un „tratat de prietenie și cooperare” în timpul primei vizite oficiale a președintelui belarus Aleksandr Lukașenko la . Ambele țări, aliate cu Rusia, se confruntă cu sancțiuni occidentale și acuzații de încălcare a drepturilor omului. Iată despre ce este vorba!

Declarațiile liderilor

Președintele belarus a subliniat complementaritatea economiilor celor două state și necesitatea cooperării: „Economiile noastre sunt complementare, avem nevoie unii de alții, trebuie să avansăm în această direcție”, a declarat Lukașenko, potrivit comunicatului președinției belaruse, conform Agerpres.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a explicat că „noul tratat interstatal va fi baza juridică ce garantează dezvoltarea stabilă a relațiilor bilaterale”.

Vizita la Phenian și contextul relațiilor

Lukașenko se află într-o vizită de două zile în Coreea de Nord, unde a fost primit miercuri de Kim. Președintele belarus a amintit că „relațiile amicale dintre țările noastre, ce datează din epoca Uniunii Sovietice, nu au fost niciodată întrerupte și intră într-o fază fundamentală nouă”.

Potrivit acestuia, tratatul „expune în mod clar și deschis obiectivele și principiile cooperării bilaterale și definește cadrul instituțional al viitoarelor procese reciproc avantajoase”.

Sprijin pentru Rusia și sancțiuni occidentale

Atât Minsk, cât și Phenianul au sprijinit Rusia în războiul împotriva Ucrainei: Coreea de Nord a trimis trupe și arme, iar Belarusul a servit ca bază de lansare pentru invazia rusă din 2022.

Coreea de Nord se află sub sancțiuni occidentale din cauza programului nuclear și a sprijinului pentru războiul Rusiei. Serviciile de informații sud-coreene și occidentale estimează că Phenianul a trimis mii de soldați și muniții în Rusia, în timp ce Moscova furnizează Coreii de Nord ajutor financiar, tehnologic și resurse vitale.

Lukașenko și Kim Jong Un s-au întâlnit anterior în septembrie anul trecut la Beijing, la o paradă militară, subliniind continuitatea relațiilor strategice dintre cele două state.