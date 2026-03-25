Liderul nord-coreean Kim Jong Un a transmis marți o scrisoare către omologul său rus Vladimir Putin, reafirmând sprijinul „de neclintit” al Phenianului față de .

„Phenianul va fi mereu alături de Moscova”

În scrisoare, Kim Jong Un a declarat: „Phenianul va fi mereu alături de Moscova. Aceasta este alegerea noastră și voința noastră de neclintit”, conform Agerpres.

Acest mesaj survine pe fondul colaborării militare dintre cele două țări, după invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Phenianul a trimis trupe și sisteme de armament pentru a sprijini efortul militar rus, în schimbul ajutorului financiar, alimentelor, energiei și tehnologiei militare, potrivit analiștilor.

Cooperare militară și pierderi raportate

Kim Jong Un a subliniat: „Astăzi, RPDC și Rusia cooperează strâns pentru a apăra suveranitatea celor două țări.”

Serviciile de informații sud-coreene și occidentale estimează că mii de soldați nord-coreeni sunt prezenți în Rusia, în principal în regiunea Kursk, alături de obuze, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune. Potrivit Seulului, cel puțin 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși, iar alte mii au fost răniți în acest conflict.

Moscova și Phenianul au încheiat un acord de apărare reciprocă în 2024, consolidând astfel alianța dintre cele două state.

Recunoștință și felicitări pentru realegere

Scrisoarea lui Kim Jong Un include și mulțumiri pentru felicitările primite de la Kremlin după realegerea sa ca președinte al Comisiei pentru Afacerile Statului, cea mai înaltă funcție din țară.

„Vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru felicitările voastre călduroase și sincere adresate cu ocazia reluării grelei responsabilități de președinte al Afacerilor Satului”, a spus acesta.

Vizite diplomatice în regiune

KCNA a confirmat că președintele belarus Alexander Lukașenko va efectua o vizită oficială în Coreea de Nord la invitația lui Kim Jong Un, pentru a întări cooperarea bilaterală. Belarusul, la fel ca Phenianul, este un aliat apropiat al Rusiei în contextul războiului din Ucraina.

Vizita survine în contextul consolidării legăturilor dintre statele aliate Moscovei și evidențiază o coordonare strânsă în cadrul cooperării militare și politice din regiune.