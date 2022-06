Belgradul a atribuitul statului român complexul „Luceafărul” din Vârșeț. Bogdan Aurescu: Are o semnificație deosebită din perspectiva moștenirii culturale și spirituale românești în Serbia

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni pe omologul său sârb, Nikola Selakovic, pentru consultări politice în contextul soluționării aspectelor privind atribuirea complexului „Luceafărul” din Vârșeț, Serbia, către statul român, informează MAE printr-un comunicat de presă.

Șeful diplomației române i-a mulțumit oficialului sârb și explicat că semnarea acordului „vine să concretizeze eforturi susținute pe care le-am făcut la nivelul diplomației române, precum și împreună, pentru dobândirea acestui imobil, care are o semnificație deosebită din perspectiva moștenirii culturale și spirituale românești în Republica Serbia”.

Bogdan Aurescu: Complexul „Luceafărul”, una dintre cele mai impozante clădiri din Vârșeț, a fost dată în folosință în 1904 de elita românească din regiune

Bogdan Aurescu spune că el și omologul său au efectuat împreună o evaluare cuprinzătoare a stadiului actual al relațiilor dintre România și Serbia și că unul dintre principalele rezultate ale vizitei o reprezintă dosarul pentru atribuirea complexului „Luceafărul” din Vârșeț.

„Mulțumesc foarte mult domnului ministru, dragă Nikola, pentru eforturile pe care le-ați făcut, pentru angajamentul dumneavoastră, alături de alți înalți oficiali ai Republicii Serbia, în soluționarea acestui dosar. Semnarea acestui Acord vine să concretizeze eforturi susținute pe care le-am făcut la nivelul diplomației române, precum și împreună, pentru dobândirea acestui imobil, care are o semnificație deosebită din perspectiva moștenirii culturale și spirituale românești în Republica Serbia”, a declarat ministrul român al Afacerilor Externe.

Demnitarul a menționat că este vorba despre „una dintre cele mai impozante clădiri din Vârșeț”.

„Este vorba despre una dintre cele mai impozante clădiri din Vârșeț, din Republica Serbia, localizată în centrul orașului, pe un teren de peste 2400 m², construită începând cu anul 1894 și dată în folosință în 1904 de elita românească din regiune – preoți avocați, proprietari de terenuri. Destinația inițială a fost «Banca Luceafărul», care a finanțat activitatea agricolă din zonă a românilor, dar a devenit în scurt timp epicentrul acțiunilor de promovare a identității culturale și spirituale românești din Serbia. Complexul a aparținut românilor timp de peste 50 de ani, generând și concentrând o efervescență culturală care a conferit forță, coeziune și continuitate pentru tot ceea ce este românesc în statul vecin, într-o perioadă dificilă din punct de vedere istoric și politic”, a adăugat Bogdan Aurescu.

Implicarea statului român pentru preluarea dreptului de proprietate, a continuat oficialul, a fost justificată de valoarea simbolică foarte mare pe care o are acest complex pentru membrii minorității române din Serbia.

„Astfel, această temă a figurat pe agenda noastră politico-diplomatică bilaterală inclusiv la întâlnirea pe care am avut-o în luna decembrie a anului trecut, în marja Consiliului Ministerial al OSCE de la Stockholm. În acel context, am subliniat, pentru partea română, importanța pe care o are acest complex și, în același timp, pentru minoritatea înrudită din Republica Serbia”, a mai spus Bogdan Aurescu.

„Preluarea efectivă în proprietate va avea loc la o dată agreată pe cale diplomatică, după ce Acordul va intra în vigoare. Avem în vedere utilizarea acestui complex atât ca sediu al Consulatului General din Vârșeț, dar și ca spațiu de promovare a culturalității și spiritualității românești din Republica Serbia”, a precizat el.

Potrivit ministrului, tot astăzi a fost abordată și „ideea de a deschide Institute sau centre culturale române în Serbia și, respectiv, în România – la Belgrad, respectiv cu o filială la Vârșeț”.

„De asemenea, tot astăzi am semnat, împreună cu domnul ministru, un alt Acord foarte important între cele două Guverne, privind cooperarea în domeniul educației, științei, culturii, mass-media, tineretului și sportului”, a mai declarat Bogdan Aurescu, printre altele.