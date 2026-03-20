Șoferii din Grecia au luat cu asalt benzinăriile, formând cozi kilometrice. Temerea unei greve naționale pe termen nelimitat a proprietarilor ar putea lăsa țara fără combustibil.
Teama unei crize iminente la pompe i-a împins pe mulți greci să își umple rezervoarele până la refuz. Acest lucru se întâmplă chiar dacă prețurile carburanților sunt deja ridicate, notează Novinite.
În același timp, tensiunile cresc între autorități și comercianții de benzină, care poartă negocieri de ultim moment cu guvernul. Reprezentanții federației susțin că plafonarea marjelor de profit nu este cauza scumpirilor. Ei atrag atenția că prețurile sunt dictate, de fapt, de costurile tot mai mari de la rafinării.
În aceste condiții, spun ei, mulți retaileri ajung în situația de a nu-și mai putea acoperi cheltuielile de funcționare, ceea ce amplifică riscul unei blocaje pe piața combustibililor.
Scumpirile la combustibil au venit rapid și s-au resimțit imediat în toată țara. La Salonic, benzina fără plumb a sărit într-o singură zi de la 1,82 euro la 1,96 euro pe litru. În Atena, prețurile au ajuns deja în jurul pragului de 2 euro. Pe unele insule, situația este și mai tensionată, cu tarife care ating chiar 2,40 euro pe litru.
Sub presiunea acestor creșteri, comercianții de combustibil, susținuți și de opoziție, cer guvernului o măsură urgentă. Ei solicită suspendarea accizelor pentru cel puțin trei luni, pentru a reduce impactul asupra populației.
Primele efecte ale crizei se văd deja în teren, unde pe insula Lesbos mai multe benzinării s-au închis, după declanșarea unei greve pe termen nelimitat.