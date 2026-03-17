Bulgaria ne-a depășit cu mult în ceea ce privește nivelul de trai și creșterea economică. În vreme ce România este o , cu cetățeni din ce în ce mai săraci, țara vecină este o zonă instabilă politică, dar din ce în ce mai prosperă.

Bulgaria a devenit raiul cumpărăturilor ieftine

Tot mai mulți greci, dar și români din zona de sud a țării, trec granița în Bulgaria pentru a profita de la carburanții și alimente. Prețurile la benzină și motorină sunt și cu 50 de cenți mai ieftine decât în Grecia. În ce privește comparația cu România, diferența este de aproximativ 2 lei la litru de .

Deși „experții” români prognozau dezastrul economic, pentru țara vecină, după 1 ianuarie, data aderării la moneda unică europeană, pare că bulgarilor le merge destul de bine. Prețurile s-au echilibrat, iar țara a devenit un rai al . Iar cetățenii statelor vecine, în special grecii și românii, caută să profite.

Fenomenul se intensifică înaintea sărbătorilor pascale, când grecii și românii dau iama în magazinele alimentare pentru a-și face achiziții de carne sau alte produse. Informațiile disponibile la punctele de frontieră arată o intensificare a micului trafic de frontieră în această perioadă. Cumpărăturile transfrontaliere funcționează, însă, în ambele sensuri.

Grecii merg să-și facă cumpărături la bulgari

Grecii călătoresc în Bulgaria ca să profite de prețurile mai mici la benzină, dat fiind că diferențele ajung și la 50 de cenți pe litru, după cum relatează radioul public bulgar, citat de Novinite.

Pe lângă combustibil, grecii cumpără carne, motivând nu doar prețul mai mic, ci și calitatea superioară. Magazinele bulgare atrag, de asemenea, cumpărători în căutare de îmbrăcăminte, încălțăminte și electrocasnice. Cei mai mulți sunt atrași, însă de anumite produse alimentare. Presa bulgară prezintă știri despre grecii care traversează granița pentru a-și umple rezervoarele cu combustibil mai ieftin.

Postul public de televiziune grec ERT relatează că rezidenții greci din partea de nord a unității regionale Serres, în apropierea punctului de trecere a frontierei Promachonas, călătoresc în Bulgaria pentru a-și alimenta mașinile.

Benzina fără plumb costă în medie aproximativ 1,41 euro pe litru la bulgari, comparativ cu aproximativ 1,92 euro sau mai mult în Grecia. Motorina costă aproximativ 1,57 euro pe litru în Bulgaria, față de aproximativ 1,85 euro în Grecia. În ciuda taxelor de drum, șoferii consideră că alimentarea cu combustibil peste graniță este mai avantajoasă financiar.

Românii preferă Bulgaria pentru cumpărături

Nu doar grecii, ci și românii preferă Bulgaria atunci când este să facă achiziții de carburanți sau de produse alimentare. Prețurile în România sunt cam cu 1,7 lei mai mari pentru litru, decât la vecinii bulgari. Un român care face plinul în țara vecină economisește până la 100 de lei.

Conform analizelor, în țara vecină, statul câștigă mai puțin din accize și taxe, comparativ cu România. Accizele sunt la jumătate și, în plus, costurile de distribuție și transport sunt mai reduse. Statul bulgar câștigă mai puțini bani din vânzarea de carburant, asta în vreme ce statul român își jecmănește cetățenii, punându-și „capac” de aproximativ 56% la prețul de producție.

Mai mult, creșterea prețurilor la carburanți, îi face pe guvernanții români să-și frece mâinile satisfăcuți, în vreme ce scot tot mai mulți bani din buzunarele românilor simpli.

Pe de altă parte, ca și grecii, românii trec Dunărea și pentru a-și cumpăra țigări ori produse alimentare mult mai ieftine. Magazinele din Ruse, Vidin sau Varna sunt pline, în weekend, de cumpărători din zona de sud a țării, în special din București, Giurgiu sau Constanța.

Slovacia va scumpi carburanții pentru străini

Spre deosebire de Bulgaria care atrage tot mai mulți cumpărători, Slovacia ia în considerare creșterea prețurilor la carburanți pentru şoferii străini. Scopul este de a limita aprovizionarea cu carburanți a șoferilor aflați în trafic prin această țară. Guvernul condus de Robert Fico vrea să descurajeze turismul pentru combustibili, transmite agenția de știri Reuters.

Premierul slovac susține că a fost informat de reprezentanţi ai rafinăriei Slovnaft, parte a grupului MOL, că aproape de Polonia, preţurile mai scăzute la motorină pe partea slovacă a graniţei au dus la creșterea achiziţiilor. Se pare că șoferii polonezi se aprovizionează de la stațiile de carburanți din Slovacia.

Până acum, Slovacia a evitat să ia măsuri pentru a menține prețurile sub control, bazându-se pe autoreglarea din partea vânzătorilor, care pot limita volumele de carburant puse în vânzare. Guvernul de la Bratislava vrea preţuri comparabile cu cele din ţările vecine, cum ar fi Polonia, şi mai scăzute ca în Austria, a declarat Fico.