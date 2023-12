Bilanțul violențelor din Belgrad: 8 polițiști răniți și zeci de persoane reținute după protestul opoziției sârbe (VIDEO)

Opt polițiști au fost răniți și alte 38 de persoane au fost reținute în timpul sau după protestul organizat duminică de opoziția din Serbia împotriva rezultatelor de la alegeri, au anunțat autoritățile sârbe, luni, potrivit .

s-au adunat duminică în centrul Belgradului pentru a cere anularea alegerilor locale și parlamentare care au avut loc în urmă cu o săptămână în Serbia, alegeri despre care observatorii internaționali susțin că inechitabile.

Protestatarii au spart geamurile de la principala intrare în primărie, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea furioasă.

MASS PROTEST IN BELGRADE‼️

”THE PROTESTERS SHOUTED THAT VUCIC IS PUTIN”

Police in Serbia fire tear gas at election protesters threatening to storm capital’s city hall.

— WORLD AT WAR (@World_At_War_6)